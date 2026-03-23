«Pour que tu m'aimes encore» ou «My Heart Will Go On», peut-on lire lundi dans Paris sur de mystérieuses affiches, reprenant aussi d'autres titres emblématiques de Céline Dion et laissant présager du grand retour de la diva québécoise pour une série de concerts.

La chanteuse de 57 ans se bat depuis 2022 contre le syndrome de la personne raide, une maladie neurologique incurable. KEYSTONE

Agence France-Presse Valérie Passello

Les affiches publicitaires sobres, écriture noire sur fond blanc, suscitent de vives réactions de la part des fans de Céline, suspendus à l'annonce de prochains concerts de la star.

Le média québecois «La Presse» se fait l'écho d'une possible venue dans la capitale à l'automne, sous la forme d'une résidence de plusieurs semaines à Paris La Défense Arena, plus grande salle couverte d'Europe avec sa capacité maximale d'environ 40.000 places.

Mais aucune date officielle n'a à ce stade été annoncée par l'artiste ou son entourage.

Le public tricolore retrouverait ainsi une artiste qu'il a définitivement adoptée en 1995 avec le succès de l'album culte «D'eux», conçu avec la complicité de Jean-Jacques Goldman. L'opus demeure le disque francophone le plus vendu au monde, avec environ 10 millions d'exemplaires écoulés.

Problèmes de santé

Les derniers concerts de l'interprète de «S'il suffisait d'aimer» remontent à 2017 dans l'Hexagone et 2019 dans le reste du monde. Elle avait ensuite été contrainte d'interrompre sa tournée «Courage World Tour» à cause de la pandémie de Covid-19 puis pour des problèmes de santé.

La chanteuse de 57 ans se bat depuis 2022 contre le syndrome de la personne raide, une maladie neurologique incurable.

Après quatre ans loin du public, Céline Dion était réapparue lors de la cérémonie d'ouverture des Jeux olympiques de Paris 2024, interprétant l'intemporel «Hymne à l'amour» d'Édith Piaf depuis la tour Eiffel, pour une fin en apothéose.

Depuis, des rumeurs relayées dans la presse évoquaient l'organisation de futurs concerts parisiens et un nouvel album, dix ans après son dernier opus francophone «Encore un soir», en hommage à René Angélil, son mari et mentor disparu.

Figure mondiale de la chanson avec environ 250 millions d'albums écoulés, Céline Dion bénéficie à la fois d'un amour inconditionnel de ses fans et de la reconnaissance de ses pairs, comme la star anglaise Adele.

fan/vg/frd/