Un cerf abattu sous les yeux de la mère de Luc Besson: «C'est un meurtre»

Une enquête préliminaire a été ouverte à la suite de l'intrusion vendredi de chasseurs et de l'abattage d'un cerf sur la propriété du réalisateur Luc Besson située dans l'Orne, a-t-on appris samedi de la préfecture.

Keystone-SDA ATS

«Une enquête préliminaire a été ouverte par le parquet (d'Argentan, NDLR) et confiée à l'OFB ainsi que la gendarmerie», a déclaré la préfecture à l'AFP, «cette intrusion est irrégulière et il y a bien eu abattage de l'animal malgré les protestations de la propriétaire des lieux, la préfecture n'encourage pas cette pratique et ne la tolère pas».

«Il ne s'agit pas d'une battue administrative mais d'une action de chasse coordonnée à l'initiative de la société de chasse du massif de Saint-Evroult», a poursuivi le représentant de la préfecture, qui a précisé que l'on constate «de longue date» une «surpopulation» de cerfs dans ce massif forestier, provoquant «40% des dégâts agricoles» d'origine animale dans l'Orne.

«Ce déséquilibre important porte atteinte à la biodiversité, la préfecture a donc missionné le président des louvetiers de France pour effectuer un audit et faire une proposition, en accord avec les chasseurs, les agriculteurs, et les propriétaires terriens, dont les représentants de M. Luc Besson», a dit la préfecture, «suite à ce rapport, la société de chasse a été chargée de cette régulation».

«Chasseurs beaucoup trop nerveux»

C'est dans ce cadre qu'a été menée vendredi la chasse à courre qui a pénétré dans la propriété de Luc Besson, où se trouvait sa mère, qui a déposé plainte dans la journée.

«Cela s'est passé cet après-midi chez ma mère, devant ma mère qui a 85 ans», a raconté vendredi le réalisateur à l'AFP.

«L'animal n'était pas blessé, ils sont rentrés chez elle et ont achevé le cerf devant elle à coups de couteau. C'est donc un meurtre», s'est-il indigné, «j'avais vu le préfet de l'Orne, il y a cinq jours pour le prévenir que les chasseurs étaient beaucoup trop nerveux, que ça allait mal finir. Je vais évidemment porter plainte».

Contacté, le parquet n'avait pas répondu samedi en fin de matinée.