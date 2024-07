Ces femmes stars vivent une folle passion avec une autre femme

Elles ont été en couple avec des hommes et sont aujourd’hui amoureuses d’une autre femme. Voici les inspirantes histoires de Sophia Bush, Kristen Stewart ou encore l’influenceuse Dear Caroline.

Elvire Küenzi Valérie Passello

Sophia Bush

L’actrice qui nous a fait rêver en jouant Brooke Davis dans « Les frères Scott » a connu des hauts et des bas en amour. A l’époque de la série qui courra de 2003 à 2012, elle sort avec Chad Michael Murray, formant alors avec lui l’un des couples les plus glamour de la télé. Après deux ans de relation, les deux tourtereaux décident de se marier en 2005. Mais des rumeurs de tromperie auront finalement raison de leur union et le couple divorcera à peine cinq mois plus tard.

La talentueuse comédienne tombe ensuite amoureuse de Grant Hugues, un entrepreneur avec qui elle entretenait auparavant une forte amitié. Elle l’épouse en 2022… avant de divorcer l’année suivante. C’est en avril dernier que la star de 41 ans a partagé la grande nouvelle, elle est tombée amoureuse d’Ashlyn Harris, une ancienne footballeuse et vit aujourd’hui son idylle au grand jour.

Kristen Stewart

Celle qui a explosé, envoutant le monde entier, en interprétant Bella dans la vampirique saga « Twilight » est tombée amoureuse de plusieurs hommes et femmes durant sa vie. L’alchimie avec son partenaire à l’écran Robert Pattinson saute aux yeux et des rumeurs de liaison apparaissent rapidement. En effet, leur histoire d’amour est confirmée et les deux acteurs partageront quatre ans de leur vie ensemble. Kristen Stewart papillonne ensuite, sort avec plusieurs partenaires, dont la chanteuse française Soko mais c’est quelques années plus tard qu’elle semble enfin trouver le grand amour.

Après cinq ans de relation, en novembre 2021, l’actrice annonce ses fiançailles avec sa compagne Dylan Meyer.

Dear Caroline

La Genevoise qui s’est fait connaitre en lançant sa chaine You Tube alors qu’elle avait 22 ans partage beaucoup d’anecdotes sur sa vie via les réseaux sociaux. C’est sur Instagram que ses followers peuvent aujourd’hui suivre ses projets, ses réflexions et ses histoires d’amour. Caroline partage toujours avec cette pointe d’humour qui la caractérise son quotidien et c’est ainsi que, depuis quelques mois, elle évoque sa nouvelle relation avec une femme.

Les avantages à sortir avec sa chérie ? « C’est génial, confie-t-elle dans un reel. On peut se partager les fringues, quand je ne vais pas bien elle le capte direct, elle ne va pas se vexer si j’utilise un sex-toy, la communication est incroyable… ». Selon elle, il n’y a donc que des avantages à tomber amoureuse d’une femme !