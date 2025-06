Les Kardashian volent la vedette à Jeff Bezos et sa future épouse!

Jeff Bezos et Lauren Sánchez célèbrent un mariage de luxe de tous les superlatifs dans la ville lagunaire. Les célébrités font le déplacement - et les Kardashian assurent le grand flash avec leurs apparitions.

Mariage de célébrités à Venise : Bezos, le fondateur d'Amazon, se marie - Gallery Un baiser dans un bateau-taxi : Jeff Bezos et Lauren Sánchez. Photo: KEYSTONE Venise est en état d'urgence pour le mariage de célébrités de l'année. Bezos a invité ses amis VIP dans la ville lagunaire. Parmi eux ... Photo: KEYSTONE ... la fille du président américain Ivanka Trump et son mari Jared Kushner (à gauche). Photo: dpa La star hollywoodienne Orlando Bloom fait également partie des invités. Photo: KEYSTONE Ainsi que la styliste culte Diane von Fürstenberg. Photo: KEYSTONE Et la légende du talk-show américain Oprah Winfrey est également de la partie. Photo: KEYSTONE Le chanteur et acteur américain Usher a lui aussi labouré les canaux de Venise jeudi, en route pour le mariage Bezos-Sánchez. Photo: Keystone/AP Photo/Luigi Costantini Mais ce sont les Kardashian qui attirent vraiment l'attention : Kim Kardashian (m.) et sa sœur Khloé Kardashian volent la vedette à tous les invités à leur arrivée à Venise. Photo: Keystone/AP Photo/Luigi Costantini Des photographes immortalisent l'arrivée des Kardashian sur le bateau. Photo: KEYSTONE Bezos et Sánchez se diront "oui" vendredi sur l'île de San Gregorio Maggiore : Cette petite île d'une dizaine d'hectares se trouve dans la lagune de Venise et abrite un monastère bénédictin, une église ainsi que le Teatro Verde, dans lequel aura lieu la cérémonie. Photo: dpa Le lieu de la fête la veille au soir : l'église monastique Madonna dell'Orto. Photo: dpa Avec une affiche sur la place Saint-Marc, des activistes de Greenpeace demandent que Bezos soit davantage taxé. Photo: dpa Certains habitants* de Venise ont critiqué au préalable le mariage XXL de Bezos avec des affiches comme celle-ci. Photo: KEYSTONE

Carlotta Henggeler, Rédaction blue News Carlotta Henggeler

Ce vendredi, Venise accueille sans doute le mariage de célébrités le plus spectaculaire de l'année : Le fondateur d'Amazon Jeff Bezos et l'ancienne présentatrice de télévision Lauren Sánchez se disent oui sur l'île de San Giorgio Maggiore.

Environ 200 invités du show-business, de la politique et de l'économie sont conviés. Parmi eux, on relève la présence d'Oprah Winfrey, d'Ivanka Trump, d'Orlando Bloom, d'Usher et, «last but not least», des Kardashian.

D'ailleurs, l'arrivée de Kim et Khloé dans la Cité des doges a été fort remarquée: les soeurs Kardashian ont volé la vedette à tous les invités... et même aux mariés!

Les trois jours de festivités, dont le coût est estimé à 48 millions d'euros, ne sont pas seulement synonymes de glamour, mais aussi de protestations dans la ville lagunaire.

Selon le «Corriere della Serra», la fête finalement été déplacée à l'Arsenale de Venise, un chantier naval situé dans un quartier isolé et plus difficile d'accès pour les manifestants. Ces derniers avaient notamment menacé d'empêcher les invités d'entrer au moyen de crocodiles gonflables en plastique.