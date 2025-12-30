  1. Clients Privés
Rétrospective Ces stars d'Hollywood ont tiré leur révérence en 2025

Valérie Passello

30.12.2025

De nombreux visages connus ont disparu du grand écran hollywoodien cette année. Retour en images sur ces acteurs disparus en 2025.

Ces stars de Hollywood ont fait leur dernier tour de piste en 2025

Ces stars de Hollywood ont fait leur dernier tour de piste en 2025

Rétrospective des décès en 2025 dans le monde du cinéma américain.

30.12.2025

Rédaction blue News

30.12.2025, 14:57

30.12.2025, 14:59

Et Hollywood n'a pas le monopole larmes: des grands noms de la politique, de la musique ou encore de la religion se sont éteints. Aperçu non exhaustif:

Et on a aussi dit adieu à d'autres personnalités...

Les personnalités qui nous ont quittés en 2025.

Les personnalités qui nous ont quittés en 2025.

Retrospective des principales célébrités qui nous ont quittés cette année.

04.12.2025

