Emma Heming Willis a donné des nouvelles de la santé de son mari Bruce Willis. Covermedia

Emma Heming Willis a donné des nouvelles de la santé de son mari Bruce Willis.

«Bruce est toujours très mobile. Bruce est en très bonne santé, vous savez», a-t-elle déclaré à Diane Sawyer dans un extrait de l'émission spéciale sur ABC, intitulée Emma and Bruce Willis: The Unexpected Journey (Emma et Bruce Willis: le voyage inattendu). Si l'acteur se porte bien, son épouse a confié que «le langage s'en va». Une situation difficile, mais à laquelle toute la famille s'est «adaptée».

«Nous avons une façon de communiquer avec lui, qui est juste une façon différente », a expliqué Emma Heming. « C'est son rire. Il a un rire si chaleureux. Et parfois, on voit cette lueur dans ses yeux, ou ce sourire en coin, et, vous savez, je suis tout simplement transportée. C'est difficile à voir, parce qu'aussi vite que ces moments apparaissent, ils disparaissent. C'est difficile. Mais je suis reconnaissante. Je suis reconnaissante à mon mari d'être toujours là.»

Le duo s'est rencontré en 2007 alors qu'il s'entraînait à la salle de sport de leur entraîneur commun. Après deux ans de relation, ils se sont mariés aux îles Turques-et-Caïques. En 2012, le couple a accueilli son premier enfant, une fille, Mabel. Deux ans plus tard, ils ont agrandi leur famille avec une deuxième fille, Evelyn.

Près de trois ans après que Bruce et Emma Heming Willis ont renouvelé leurs vœux à l'occasion de leur dixième anniversaire de mariage, la famille a révélé en mars 2022 que la star avait été diagnostiquée comme souffrant d'aphasie et allait se retirer de la vie d'acteur. En février 2023, les proches de Bruce Willis ont annoncé le «diagnostic plus spécifique» de démence frontotemporale (DFT) qui touche l'acteur de Piège de cristal, pour lequel il n'y a pas de traitement.