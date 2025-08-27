  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myCloud
  4. TV
  5. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Sports d'hiver

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Sports d'hiver
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Actu people «C'est difficile à voir» - Les révélations de l’épouse de Bruce Willis

Covermedia

27.8.2025 - 10:07

Emma Heming Willis a donné des nouvelles de la santé de Bruce Willis, qui souffre de démence fronto-temporale. L'épouse de l'acteur a appris à se réjouir de petits signes, comme on peut le voir dans un extrait d'une émission dédiée au couple sur ABC.

Emma Heming Willis a donné des nouvelles de la santé de son mari Bruce Willis.
Emma Heming Willis a donné des nouvelles de la santé de son mari Bruce Willis.
Covermedia

Covermedia

27.08.2025, 10:07

Emma Heming Willis a donné des nouvelles de la santé de son mari Bruce Willis.

«Bruce est toujours très mobile. Bruce est en très bonne santé, vous savez», a-t-elle déclaré à Diane Sawyer dans un extrait de l'émission spéciale sur ABC, intitulée Emma and Bruce Willis: The Unexpected Journey (Emma et Bruce Willis: le voyage inattendu). Si l'acteur se porte bien, son épouse a confié que «le langage s'en va». Une situation difficile, mais à laquelle toute la famille s'est «adaptée».

«Nous avons une façon de communiquer avec lui, qui est juste une façon différente », a expliqué Emma Heming. « C'est son rire. Il a un rire si chaleureux. Et parfois, on voit cette lueur dans ses yeux, ou ce sourire en coin, et, vous savez, je suis tout simplement transportée. C'est difficile à voir, parce qu'aussi vite que ces moments apparaissent, ils disparaissent. C'est difficile. Mais je suis reconnaissante. Je suis reconnaissante à mon mari d'être toujours là.»

Diagnostic de démence de Bruce Willis. Emma Heming Willis était sans espoir

Diagnostic de démence de Bruce WillisEmma Heming Willis était sans espoir

Le duo s'est rencontré en 2007 alors qu'il s'entraînait à la salle de sport de leur entraîneur commun. Après deux ans de relation, ils se sont mariés aux îles Turques-et-Caïques. En 2012, le couple a accueilli son premier enfant, une fille, Mabel. Deux ans plus tard, ils ont agrandi leur famille avec une deuxième fille, Evelyn.

Près de trois ans après que Bruce et Emma Heming Willis ont renouvelé leurs vœux à l'occasion de leur dixième anniversaire de mariage, la famille a révélé en mars 2022 que la star avait été diagnostiquée comme souffrant d'aphasie et allait se retirer de la vie d'acteur. En février 2023, les proches de Bruce Willis ont annoncé le «diagnostic plus spécifique» de démence frontotemporale (DFT) qui touche l'acteur de Piège de cristal, pour lequel il n'y a pas de traitement.

Atteint d'une maladie cérébrale dégénérative. Rumer Willis donne des nouvelles de son père, Bruce

Atteint d'une maladie cérébrale dégénérativeRumer Willis donne des nouvelles de son père, Bruce

Les plus lus

Météo dantesque : un véritable déluge va s’abattre sur la Suisse
Macron valide un vote à haut risque et tente d'éviter le chaos
Des fonctionnaires provoquent la fureur de Donald Trump
Immobilier et prévoyance: 7 erreurs qui coûtent cher à la retraite
Deux morts et quatre blessés sur le lac de Zurich
Une ex-policière de Nyon Région, mère de famille, défraie la chronique !