Fans impatients «C’est également jouissif» - Christine Bravo fera équipe avec Cyril Hanouna !

Covermedia

12.11.2025 - 14:33

Christine Bravo va devenir chroniqueuse dans Tout beau, tout n9uf. L'animatrice a fait part de son enthousiasme, sur Instagram, à retrouver «la bande de Cyril Hanouna » dans un long message enregistré depuis la Balagne en Haute Corse, et n'oublie pas de dire tout le bien qu'elle pense de Laurent Ruquier !

Covermedia

12.11.2025, 14:33

12.11.2025, 14:40

Christine Bravo va faire partie de l'équipe de TBT9 et elle en est « ravie » ! Depuis sa fenêtre donnant sur le maquis corse, la chroniqueuse au franc-parler légendaire a enregistré un message dans lequel elle explique son choix. Après avoir longuement insisté sur sa longue (35 ans!) relation privilégiée avec «l'homme de ma vie, mon frère, mon pote » Laurent Ruquier, qu'elle retrouve régulièrement aux Grosses Têtes, l'ancienne animatrice de Frou-Frou indique qu'elle est partante pour une nouvelle émission qui la sort de son confort.

«Je confirme que je vais rejoindre la bande de Cyril Hanouna avec beaucoup de plaisir, parce que je les aime bien», annonce d'emblée l'animatrice et chroniqueuse de 69 ans. «C'est intéressant pour moi d'intégrer quelque chose qui n'est pas de l'ordre de l'acquis», assure-t-elle en enchaînant sur les qualités qu'elle trouve chez «Cyril ».

«Insuppportables». Cyril Hanouna excédé par Adriana Karembeu et Marc Lavoine

«Insuppportables»Cyril Hanouna excédé par Adriana Karembeu et Marc Lavoine

«Il a un talent d'animateur indéniable», dit-elle à propos de son nouveau boss. «Il y a quelque chose avec Cyril de l'ordre de l'immédiat»,c'est un «mec intuitif, à l'écoute»... des qualités indispensables quand on est «le chef d'une bande». Et Christine Bravo en sait quelque chose, elle qui apprécie également de ne plus être la cheffe. «Après avoir été la patronne sur plein d'émissions que vous avez aimées, je m'éclate en étant le sergent de l'animateur, c'est-à-dire se mettre au service de l'animateur, au service de la bande des chroniqueurs», confie-t-elle. Enthousiaste, elle ajoute: «C’est également jouissif, c'est également porteur de joie».

«Même si ça ne sera jamais comme entre Laurent et moi», Christine Bravo pense que «ça peut le faire » avec Cyril Hanouna. Et ses fans aussi, qui ont manifesté leur joie dans les commentaires à l'annonce de cette «super nouvelle». «Je n'ai pas encore mes dates dans TBT9, mais ça sera la semaine du 24 au 27 », a-t-elle indiqué à ses fans impatients.

Dur d'obtenir des témoignages. Jean-Michel Aphatie: «Cyril Hanouna suscite la peur»

Dur d'obtenir des témoignagesJean-Michel Aphatie: «Cyril Hanouna suscite la peur»

