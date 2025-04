«C'est la dernière p***** de chose dont ils ont besoin»

Hugh Grant a l'habitude de donner son avis bien tranché sur certains aspects modernes de la société. Son dernier grief en date concerne les écrans à l'école, comme l'a rapporté le Telegraph.

Covermedia Covermedia

Hugh Grant a exprimé sa frustration face au temps que ses enfants passent devant des écrans lorsqu'ils sont à l'école.

L'acteur de 64 ans et père de cinq enfants a avoué lors d'une campagne qu'il était «l'un de ces parents en colère menant une bataille éternelle, épuisante et dépressive avec des enfants qui ne veulent être que devant un écran». Et c'est dans ce contexte que la star de Coup de foudre à Notting Hill a critiqué les «écoles privées et huppées ridicules» que fréquente sa progéniture.

«Ce sont elles qui disent qu'ils ne vont pas jouer dehors aujourd'hui parce qu'il pleut, ou qu'ils ne peuvent pas aller sur le portique d'escalade parce qu'il y a du vent», a-t-il relevé, selon le Telegraph. «C'est pathétique. Il me semble qu'il nous faudrait une école héroïque, un ensemble d'écoles, pour briser le moule.»

Pour Hugh Grant, le pire a été d'entendre l'établissement lui annoncer: «Nous donnons un Chromebook à chaque enfant, et ils font beaucoup de cours sur leur Chromebook, et ils font tous leurs devoirs sur leur Chromebook». On s'est dit: «C'est la dernière p*tain de chose dont ils ont besoin, et la dernière chose dont nous avons besoin»».

Hugh Grant a trois enfants avec sa femme Anna Eberstein, et deux enfants issus de sa précédente relation avec Tinglan Hong.