Adèle Exarchopoulos vit en ce moment un « amour ouf ». Dans un entretien consacré à Paris Match jeudi (24 octobre 24), tous les indices semblent pointer vers François Civil, son partenaire dans le film de Gilles Lellouche, sans que, toutefois, elle le nomme.

Adèle Exarchopoulos vit en ce moment un «amour ouf». IMAGO/Photo12

Covermedia

Adèle Exarchopoulos joue-t-elle avec les nerfs de ses fans ? Dans un entretien accordé à Paris Match, l'actrice à l'affiche de L'Amour ouf semble confirmer sa relation avec François Civil.

À la question de savoir si elle vit en ce moment un « amour ouf», elle répond en riant: « Ah oui!» Et quand la publication cherche à avoir la confirmation que tout le monde attend demandant si elle aurait cru un jour faire sa vie avec un acteur, elle précise : «Non, pas du tout. Mais ce qui compte plus que tout, c'est de faire ma vie avec quelqu'un de bien. Et ça, c'est déjà immense».

Quant à sa perception de ce qu'est l'amour ouf, les mots de la comédienne de 30 ans semblent encore aller dans le sens d'une relation avec son partenaire à l'écran: «Il y a quelques mois, je n'aurais peut-être pas eu la réponse, mais aujourd'hui, je suis vraiment sûre de moi: c'est l'amour sain. Celui où il y a de l'amitié, où on passe les épreuves en essayant de toujours avoir de l'autodérision et de la complicité.»

Des mots qui évoquent pour le public la complicité évidente des deux acteurs sur le tournage, déjà soulignée par Gilles Lellouche, le réalisateur du film au succès tout aussi ouf, plus d'un million d'entrées en une semaine.

Adèle Exarchopoulos poursuit: «C'est l'amour où tu sais quitter l'autre quand c'est vraiment maléfique, quand c'est trop mauvais. En tout cas, c'est très loin de l'amour toxique que j'idéalisais quand j'étais petite». Alors François Civil est-il celui qui lui a fait oublier les relations nocives du passé?

