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«Ils ne se sont pas quittés en bons termes» Le jour où William s'est fâché tout rouge contre sa mère lady Diana 

Bruno Bötschi

2.6.2026

Le prince William aimait et vénérait sa mère, la princesse Diana. Mais une fois, il l'a éconduite lorsqu'elle a voulu lui parler au téléphone. Un documentaire télévisé retrace ce triste souvenir de la relation mère-fils.

Une image des jours plus heureux : la princesse Diana et l'actuel roi Charles avec leurs deux fils Harry et William.
Une image des jours plus heureux : la princesse Diana et l'actuel roi Charles avec leurs deux fils Harry et William.
Image : imago images/ZUMA Wire

Teleschau

02.06.2026, 10:39

02.06.2026, 11:35

Le prince William, déjà numéro deux dans l'ordre de succession au trône britannique au moment de sa naissance en juin 1982, était passé en 1995 de la Ludgrove School dans le Berkshire au prestigieux Eton College.

A cette époque, le rejeton royal avait déjà suffisamment à faire avec ses camarades de classe et leurs moqueries. En effet, à cette époque, les gros titres concernant les parents de William, Lady Diana et le prince Charles, dominaient la presse à scandale britannique.

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Le documentaire en trois parties de la chaîne ARD «William - les années du destin d'un héritier du trône» raconte un triste moment dans l'histoire du journalisme de boulevard, de la famille royale et surtout pour le jeune William en pleine puberté.

Diana et William ne se sont pas quittés en bons termes

Lady Diana, séparée de son mari Charles depuis décembre 1993, a accordé en novembre 1995 une interview au journaliste de la BBC Martin Bashir - contre l'avis pressant de son fils alors âgé de 13 ans.

La princesse a accepté de répondre pour faire suite aux aveux très médiatisés du prince Charles, qui avait publiquement reconnu sa liaison avec Camilla Parker Bowles (son épouse actuelle).

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Lady Diana s'est rendue à Eton et a informé son fils de l'interview. William aurait été bouleversé et l'aurait vivement déconseillé.

Dans le documentaire de la chaîne ARD, l'ancien correspondant royal de la BBC, Wesley Kerr, décrit la situation de manière diplomatique: «On dit qu'ils ne se sont pas quittés en bons termes».

Mais les choses ont empiré.

William «en larmes» 

L'interview a été diffusée le 20 novembre 1995 et a provoqué partout une «onde de choc». Dans le royaume, au palais et dans la vie de William. Sa mère a évoqué l'adultère, la boulimie, l'auto-agression et la dépression post-natale. Et ce, au vu et au su de tous.

William a fait partie des 21 millions de personnes qui ont regardé l'entretien. Et il était, comme le décrit la spécialiste de la maison royale Leontine von Schmettow, «en larmes».

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Lorsque sa mère a essayé de le joindre par téléphone le soir même, son fils aîné a refusé de répondre.

Il a reproché à sa mère non seulement de s'être ridiculisée devant le monde entier, mais aussi d'avoir fait cela sans aucune considération pour lui et son frère Harry.

William a dû grandir trop tôt

Le prince William a tout vu dans cette ruine de vie qui avait été autrefois - aux yeux du monde - un mariage de rêve avec des enfants de rêve.

Mais dans les faits, Charles et Diana s'étaient déjà éloignés l'un de l'autre depuis le milieu des années 1980. William a grandi en se disputant à la maison. Harry, de deux ans son cadet, ne comprenait pas grand-chose. Mais William, tout.

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Malgré tout, après le divorce en juillet 1996, il est devenu un grand soutien et probablement le confident le plus proche de sa mère pendant les 13 derniers mois de sa vie.

Dans le documentaire télévisé, l'experte de Royal Schmettow raconte que Diana appelait toujours son fils «son petit vieux sage», alors qu'il n'avait pas encore 15 ans.

Cela montre clairement que William a dû grandir beaucoup trop tôt.

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Mais le prince, désormais numéro un dans l'ordre de succession au trône depuis la mort de la reine Elizabeth, a tiré les leçons de la mascarade que les médias avaient alors mise en scène autour de Charles et Diana.

Lorsqu'en 2021, 24 ans après la mort tragique de Lady Di, il a été constaté que le journaliste avait pratiquement obtenu l'interview de Diana par des mensonges, William a rappelé dans une déclaration que la mauvaise conduite des journalistes avait largement contribué à la détérioration des relations «entre mes parents». Il se dit triste que cela ait contribué à la peur, à la paranoïa et à l'isolement de sa mère.

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L'historien Ed Owens déclare dans le documentaire: «C'était un coup de semonce de William». Il aurait ainsi dit: «Ne recommencez pas. Ne vous mêlez plus de ma vie privée. Ne touchez pas à ma famille».

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