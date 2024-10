Le prince Harry et la duchesse Meghan sont de plus en plus souvent seuls dans le cadre de leur travail. Des rumeurs ont déjà circulé sur une éventuelle crise conjugale. Aujourd'hui, un ami du couple affirme qu'il s'agit d'une nouvelle stratégie de relations publiques.

Depuis quelques mois déjà, les chemins des Sussex se séparent de plus en plus souvent. Du moins en public. Un ami vient d'expliquer le contexte de cette nouvelle stratégie de relations publiques. Image : IMAGO/ZUMA Press Wire

bb Bruno Bötschi

Pas le temps? blue News résume pour toi Depuis quelques mois, le prince Harry et la duchesse Meghan apparaissent de plus en plus souvent seuls en public.

Les rumeurs d'une éventuelle crise conjugale se sont multipliées.

Aujourd'hui, un ami du couple royal affirme dans le «Daily Mail» britannique que ces apparitions en solo de plus en plus nombreuses sont une nouvelle stratégie de relations publiques. Montre plus

Certains fans de la famille royale l'auront sans doute remarqué: cette année, le prince Harry et la duchesse Meghan apparaissent régulièrement seuls en public.

Un ami du couple affirme désormais dans le «Daily Mail» britannique que cette stratégie cache de nombreux calculs.

En effet, selon cette source, un plan secret aurait même été élaboré: si Harry et Meghan continueront à apparaître en couple à l'avenir, ils veulent se montrer de plus en plus en solo.

La nouvelle stratégie de relations publiques

Mais qu'en est-il exactement de cette nouvelle stratégie de relations publiques? Selon l'ami de Harry et Meghan, les différences d'intérêts et de goûts du couple seraient à l'origine de cette stratégie.

Et de poursuivre: «le duc et la duchesse ont désormais percé en tant qu'individus – et pas seulement en tant que couple».

Alors que Meghan souhaite se concentrer davantage sur ses activités entrepreneuriales et s'occuper encore plus de sa marque lifestyle «American Orchard Riviera», Harry se concentre davantage sur son engagement caritatif.

Le plus jeune fils du roi Charles a appris cela dès son plus jeune âge – en fait, il est pour ainsi dire né dans ce rôle. Ce n'est pas pour rien que sa mère, la princesse Diana, était considérée comme la reine des cœurs.

Harry et Meghan ensemble en Colombie

Après que le prince Harry et la duchesse Meghan s'étaient rendus ensemble en Colombie en août dernier, le couple a ensuite fait onze apparitions publiques séparément.

Il semblerait presque que Harry et Meghan aient réalisé que depuis le «Mexgit», c'est-à-dire la démission en tant que «Senior Member» de la famille royale, leur couple suscite toujours des associations négatives.

Certains pensent que cela est également lié au fait qu'ils ont souvent critiqué ensemble la famille royale britannique – et qu'ils ont toujours divulgué des secrets pour gagner de l'argent.

Les apparitions en solo n'ont rien à voir avec la crise conjugale

Autre fait marquant: Harry et Meghan semblent plus détendus lors de leurs apparitions en solo. Le prince Harry en particulier paraît nettement plus détendu.

Mais Meghan semble également plus sûre d'elle lors de ses apparitions publiques lorsqu'elle est seule. Lorsque les Sussex apparaissent ensemble, la tension est nettement plus élevée.

Le couple royal a peut-être trouvé la recette parfaite avec sa nouvelle stratégie de relations publiques. La multiplication des apparitions en solo n'a en tout cas rien à voir avec une crise conjugale, écrit le «Daily Mail».

Selon un proche, les affirmations selon lesquelles Harry et Meghan mènent des vies séparées sont «fausses».