Comportements indignes Cet ultimatum de Kate a changé le destin du couple royal

ai-scrape

18.2.2026 - 10:25

Entre les photos parfaites avec leurs trois enfants et les engagements officiels impeccables, il y a eu un moment de rupture entre William et Kate qui aurait pu tout changer. Le correspondant royal du «Mirror», Russell Myers, le reconstitue dans le livre à paraître «William & Catherine : the intimate inside story».

William et Kate lors d'une récente cérémonie en vue de la visite du président fédéral allemand Frank-Walter Steinmeier en décembre 2025.
William et Kate lors d'une récente cérémonie en vue de la visite du président fédéral allemand Frank-Walter Steinmeier en décembre 2025.
KEYSTONE

Redazione blue News

18.02.2026, 10:25

Selon «Oggi», en 2007, la relation entre William et Kate avait atteint un tel point critique qu'elle semblait «terminée et impossible à réparer». Après cinq ans de fiançailles, Kate attendait un signal clair sur l'avenir. William, quant à lui, était très occupé par sa vie militaire : il vivait dans la caserne de Windsor et passait son temps libre avec ses compagnons d'armes dans les pubs et les clubs locaux.

Aujourd'hui, le couple apparaît solide, capable de résister à la pression institutionnelle et médiatique. Mais à l'époque, l'équilibre était fragile.

Les sorties du prince ne passent pas inaperçues. Plusieurs jeunes filles racontent à la presse people des comportements indignes d'un futur souverain. Un soir, William est photographié en train de toucher les seins d'une Brésilienne, Ana Ferreira.

Une autre jeune femme, Lisa Agar, a raconté avoir accepté une invitation à la caserne en pleine nuit. Des épisodes qui ont rapidement fait la une des journaux, mettant Kate dans une position difficile.

Affaire Epstein. William et Kate «profondément préoccupés»

Affaire EpsteinWilliam et Kate «profondément préoccupés»

Le coup de fil et la séparation

Une sortie publique aux courses de Cheltenham les montre pour la première fois distants et visiblement tendus. Kate était bouleversée et malheureuse, écrit Myers, mais pas désespérée. Au contraire, elle sentait qu'elle n'avait plus rien à perdre. Elle n'exigeait pas nécessairement des fiançailles immédiates, mais elle voulait un engagement clair. Si William n'était pas prêt à l'offrir, il valait mieux emprunter une autre voie. En résumé, elle lui lança Un ultimatum.

A cette époque, William était sous pression, incertain quant à l'avenir et conscient des difficultés que l'attention constante des médias causait à sa fiancée. C'est finalement lui qui a mis fin à la relation par un coup de téléphone. Il aurait confié à un collègue : «Au moins, elle est libre maintenant», a révélé Myers.

La séparation a duré six semaines. Puis c'est à nouveau William qui s'est manifesté. Il l'a rappelée. Les premières rencontres sont prudentes, Kate l'est encore plus. Mais le prince a pris sa décision : il promet des fiançailles officielles pour bientôt.

Cette période d'éloignement a clarifié ses idées. Une crise brève, mais décisive. Sans cet ultimatum, l'histoire du couple - et de la monarchie britannique - aurait peut-être pris une autre direction.

Rémission de son cancer. «La nature m'a aidée à guérir», les confessions de la princesse Kate pour son anniversaire

Rémission de son cancer«La nature m'a aidée à guérir», les confessions de la princesse Kate pour son anniversaire

