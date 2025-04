«C'était devenu insupportable» - Marc Lavoine et le miracle de l’amour

Marc Lavoine a confié au Parisien que sa rencontre avec Adriana Karembeu a été un vrai «miracle». Le chanteur et l'ex-mannequin adorent montrer leur bonheur.

Marc Lavoine baigne en plein «miracle» de l'amour. Ce qui ne l'empêche pas de se lancer avec énergie dans une tournée autour des 40 ans de son tube Elle a les Yeux révolver. Ou, plutôt, c'est grâce à cette énergie de l'amour retrouvé qu'il reprend goût à la musique et, plus généralement à la vie.

«Le bonheur existe, et pourtant j'étais prêt à me barrer, à partir. Je ne voulais plus chanter, je ne voulais plus rien faire. C'était devenu insupportable, irrespirable de vivre à Paris», confie-t-il au Parisien avant de décrire le « miracle» qui change tout. «Et puis un jour, vous voyez quelque chose, quelqu'un qui vous parle, et vous la croyez. A ce moment-là, tout ce dont vous avez rêvé apparaît», explique celui qui aurait enfin trouvé le Graal. «J'ai cherché ça toute ma vie. Qu'est-ce qu'il y aurait de mieux, entre vivre et mourir, que d'aimer?»

Avant donc, ce n'était que «des petits bonheurs». Et de décrire ce qu'est le vrai bonheur: «mais le bonheur, c'est autre chose, c'est un parfum, entrer dans une pièce et vous comprenez tout, vous comprenez pourquoi vous êtes vivant».

S'il concède que «avant, j'étais bien dans mes chansons, dans mes films, dans mes pièces de théâtre», le chanteur du Parking des anges, affirme désormais « Maintenant, je suis bien dans ma vie, c'est très différent».

Marc Lavoine regrette néanmoins que son bonheur lui attire l'animosité « des trolls sur les réseaux sociaux» qui sont « très violents». Et, met-il au clair, à part la première photo qu'ils ont mise en scène « parce qu'il avait été écrit qu'on était séparés, (et qu') on a fait exprès de se montrer», le couple « n'est pas responsable de ces photos» de leurs baisers qui fleurissent dans la presse.

«Je me sens enfin libéré, avoue le sexagénaire à propos de sa vie. L'amour m'est revenu comme un cadeau incroyable, que je n'arrive même pas à comprendre. Le bonheur a les yeux bleus. Comme ceux de ma mère»... qu'il a tant aimé et qui ne devait donc pas avoir des « yeux revolver».