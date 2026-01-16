Laurence Ferrari a présenté le JT de 20H de TF1 pendant plusieurs années. Une expérience qui la rapproche de sa collègue Léa Salamé, présentatrice du JT de 20H de France 2 et objet de nombreuses critiques depuis son arrivée à ce poste.

Laurence Ferrari a apporté son soutien à Léa Salamé face aux «polémiques» visant la présentatrice du JT de 20H de France 2. IMAGO/IP3press

Covermedia Covermedia

Laurence Ferrari a apporté son soutien à Léa Salamé face aux «polémiques» visant la présentatrice du JT de 20H de France 2 depuis son arrivée à ce poste en septembre 2025.

L'animatrice de Quelle époque!, qui a succédé à Anne-Sophie Lapix, a notamment été critiquée pour des bourdes au JT, comme l'intervention d'un humoriste «piégeant» la rédaction lors d'un reportage, ou une fin d'interview maladroite avec Marion Cotillard.

«Solidarité entière»

Interrogée par Buzz TV sur la «vague de haine» dont sa collègue est victime sur les réseaux sociaux, Laurence Ferrari s'est rappelée ses «premiers mois à TF1», lorsqu'elle a pris la relève de Patrick Poivre d'Arvor pour la présentation du JT de 20H de la première chaîne en 2008.

«On n'avait pas la puissance des réseaux sociaux, c'était presque pire», a commencé la journaliste qui officie aujourd'hui sur CNews. «Ça m'a vraiment replongée dans mes premiers mois à TF1 et j'ai trouvé très injustes les polémiques qui ont visé Léa, à qui je redis toute mon amitié et ma confraternité.»

Laurence Ferrari a alors noté que les femmes étaient « plus facilement» attaquée «que les hommes». «Ça ne nous a pas échappé», a-t-elle souligné, avant de rappeler à nouveau sa «solidarité entière» à sa collègue. «Elle fait un travail formidable, c'est une grande journaliste.»

Par ailleurs, Laurence Ferrari a conseillé à Léa Salamé de «ne rien lire» de ce qu'il se disait en ligne ou dans la presse à son sujet. Une règle que la journaliste de 59 ans respecte « depuis 2008», «et ça me va très bien».