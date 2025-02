Ariana Grande a connu une «période sombre» après une série d'évènements difficiles. En plus de l'aide de professionnels, l'actrice et chanteuse américaine a révélé au podcast Awards Chatter que la musique lui avait apporté à l'époque «beaucoup de légèreté».

Covermedia

Ariana Grande s'est ouverte sur sa lutte contre la dépression et l'anxiété. La star de 31 ans a été dévastée en 2017 lorsqu'un extrémiste islamique a pris pour cible le public de son concert à la Manchester Arena lors d'un attentat qui a fait 22 morts et plus de 1.000 blessés. La chanteuse a ensuite eu le cœur brisé en septembre 2018 lorsque son ex-petit ami, Mac Miller, est décédé d'une overdose accidentelle et qu'elle s'est séparée de son fiancé, Pete Davidson, le mois suivant.

Ces évènements ont aussi provoqué des élans de créativité, puisque sa chanson Thank U, Next, sortie en 2019 juste après son album de 2018, Sweetener, l'a aidée à faire son deuil.

«Je pense que j'en avais besoin», a-t-elle confié au micro du podcast Awards Chatter de The Hollywood Reporter. «Je faisais tellement de thérapies, et je souffrais de stress post-traumatique et de toutes sortes de chagrins, de dépression et d'anxiété. Je traitais bien sûr tout cela très sérieusement, mais le fait que la musique fasse partie de ce remède a absolument contribué à me sauver la vie. C'était une période sombre, et la musique m'a apporté beaucoup de légèreté.»

L'entourage professionnel de la star de Wicked a aussi dû rapidement s'aligner, malgré quelques hésitations, à cette «urgence» créative.

«(Thank U, Next) s'est déversée avec urgence, et elle a été créée dans l'urgence. C'était un moyen de survie. Le label l'a compris, mais il hésitait aussi à arrêter Sweetener net et à passer à un autre album aussi rapidement... J'ai simplement dit: «Je ne me soucie pas vraiment de la formule. Je ne veux pas suivre les règles en ce moment, parce que c'est ce dont j'ai besoin pour mon âme». Je me suis sentie vraiment guérie et libérée», a confié Ariana Grande.