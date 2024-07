Les reines ont aussi des salaires, mais ils sont composés de dotations. Combien d'argent reçoit exactement une reine? Et d'où vient cette somme?

C'est le montant que gagnent les reines : La Suède en tête, l'Espagne en queue de peloton La reine Silvia de Suède fait partie des régentes les plus fortunées du monde. Sa fortune totale et celle de son mari, le roi Carl Gustav, s'élèvent à environ 70 millions de francs. Photo: imago/Metodi Popow La reine Maxima des Pays-Bas et son époux le roi Willem-Alexander reçoivent respectivement 400 000 et 1 million de francs par an - un pourcentage de l'apanage qui s'élève à environ 46 millions de francs. Photo: imago stock&people L'accession au trône a porté ses fruits pour Frederik et Mary : leur salaire est désormais trois fois plus élevé. Pour Mary, cela signifie que son salaire mensuel passe de 25 000 à 75 000 francs. Photo: imago/Dean Pictures Parmi les régentes européennes, la reine Letizia d'Espagne est la lanterne rouge. Elle reçoit environ 145'000 francs par an - sa garde-robe coûte à elle seule environ 60'000 francs. Photo: imago stock&people Pour Camilla, les choses ont changé par rapport à son prédécesseur, le prince Philippe : elle ne reçoit plus d'argent du Parlement britannique, mais il y a une subvention de l'État pour toute la famille royale. Celle-ci s'élevait à 96 millions de francs en 2022. Photo: IMAGO/Cover-Images Les royaux de Norvège se portent également bien : la reine Sonja et son mari Harald reçoivent des contribuables environ 1,2 million de francs par an ... Photo: IMAGO/NTB ROY Le couple héritier du trône Mette-Marit et Haakon reçoivent 1 million. Photo: IMAGO/NTB ROY Ils ne sont certes pas un couple royal, mais ils font partie des plus riches : la princesse Charlène et le prince Albert de Monaco ont une fortune commune d'environ un milliard de francs. Photo: IMAGO/PanoramiC

Fabian Tschamper

Les reines d'Europe ont aussi besoin d'argent - pas sous forme de dons, mais d'un salaire. Mais combien gagnent les familles royales? Et quelle est leur fortune totale?

L'une des monarques les plus riches du monde est la reine Silvia de Suède, dont la fortune est estimée à environ 45 millions de francs. L'ensemble de la famille suédoise génère des revenus par le biais de différentes actions et de biens immobiliers. Ce que l'on appelle l'apanage, c'est-à-dire une allocation financière, s'est élevé en 2021 à près de 150 millions de couronnes suédoises - environ 13 millions de francs.

C'est moins que pour d'autres maisons royales et aussi moins que les revenus de ses propres investissements.

La fortune totale de Carl Gustav et Silvia de Suède s'élève à l'équivalent d'environ 70 millions de francs.

L'accession au trône du Danemark triple les revenus

Le «Business Insider» , qui dévoile ces chiffres, poursuit en évoquant notamment l'argent de la cour néerlandaise. Les «royals» néerlandais aussi investissent dans l'immobilier et les actions via une société royale. Willem-Alexander et Maxima ont par exemple une participation dans le groupe pétrolier «Shell».

En 2022, l'apanage s'élevait à environ 48 millions d'euros: Willem-Alexander en a reçu près d'un million sous forme liquide, Maxima 410'000 euros.

Depuis peu, Mary et Frederik du Danemark ont également un portefeuille bien garni. Ils ne sont sur le trône que depuis quelques semaines. En tant que prince, Frederik recevait encore un salaire annuel de près de 3 millions de francs, dont dix bons pour cent revenaient à Mary. En 2023, elle a empoché un salaire de 25'000 euros par mois.

Depuis son accession au trône, ce montant a triplé chez les Danois. Sur une année, il s'élève à 1 million d'euros pour Mary.

Selon «Business Insider», c'est un chiffre dont Letizia d'Espagne ne peut que rêver. La reine reçoit 148'000 euros par an, ce qui la place en queue de peloton des régentes européennes. Si l'on additionne les robes de Letizia - comme le souligne «UFO No More » - on arrive à 58'000 euros.

Pas un sou pour Camilla... ou presque

Et qu'en est-il de la famille royale britannique ? Il semble que pour Camilla, les choses se passent différemment. Son prédécesseur était le prince Philip, qui recevait chaque année l'équivalent de 359'000 livres (env. 426'000 euros) du Parlement britannique. Mais Camilla ne reçoit pas un sou. Cette décision fait suite à une loi visant à éviter que les contribuables ne doivent payer davantage pour l'entretien de la reine.

Camilla reçoit néanmoins une subvention de l'Etat, car elle travaille quand même. Ce montant est versé chaque année par le gouvernement à l'ensemble de la famille royale britannique, soit 86,3 millions de livres en 2022 (102 millions d'euros). Cela représente un franc et 43 centimes par habitant en Grande-Bretagne. On ne sait pas combien Camilla en reçoit personnellement.

Sa fortune privée est néanmoins très estimée, car l'argent des duchés de Cornouailles et de Lancaster alimente également sa caisse.

Et la palme revient à... Monaco!

En comparaison avec la Grande-Bretagne, la famille royale norvégienne continue d'être payée par l'argent des contribuables. Cela coûte environ 50 millions de francs par an aux citoyens. Sur cette somme, 1,2 million est versé au roi Harald et à la reine Sonja, et environ 1 million va dans le porte-monnaie de Haakon et Mette-Marit.

Et pour ceux qui se demandent quelle monarchie est la plus chère d'Europe: Monaco arrive largement en tête. Dans la principauté, chaque habitant paie en moyenne 1,2 euros pour Charlene et Albert.

La fortune totale du prince s'élève à 810 millions de francs - et ce, sans compter ses biens immobiliers à Monaco et en France. La princesse Charlene n'est pas à plaindre non plus: la régente aurait environ 125 millions d'euros sur son compte - son «argent de poche» annuel est de 1 million.

