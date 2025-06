Los Angeles est en proie à d'intenses manifestations contre les rafles de Donald Trump visant les migrants illégaux. Une politique que dénonce également Kim Kardashian, pour qui il «doit y avoir un meilleur moyen» de lutter contre l'immigration clandestine.

Pour Kim Kardashian, il «doit y avoir un meilleur moyen» de lutter contre l'immigration clandestine. ats

Covermedia Covermedia

Kim Kardashian a condamné les récentes descentes des autorités américaines à Los Angeles. La semaine dernière, les forces de l'ordre ont procédé à au moins 44 arrestations dans le cadre d'une opération de la police américaine de l'immigration et des douanes (ICE) visant à faire respecter «la loi sur l'immigration et à expulser les étrangers criminels des communautés de Los Angeles».

À la suite des manifestations, un représentant de la police locale (LAPD) a confirmé le 10 juin (25) qu'ils avaient effectué des «dizaines d'arrestations» après que des militants ont ignoré un couvre-feu d'urgence mis en place dans une partie du centre-ville. La même journée, Kim Kardashian a critiqué dans ses Stories Instagram la décision du président américain contre les immigrants illégaux.

«Quand on nous dit que l'ICE existe pour assurer la sécurité de notre pays et expulser les criminels violents – très bien», a-t-elle commencé. «Mais lorsque nous sommes témoins de personnes innocentes et travailleuses qui sont arrachées à leur famille de manière inhumaine, nous devons nous exprimer. Nous devons faire ce qui est juste.»

Donald Trump a aussi fait appel à la Garde nationale et à quelque 700 marines en réponse aux manifestations organisées contre ses choix politiques.

«En grandissant à Los Angeles, j'ai vu à quel point les immigrés font partie des murs de cette ville. Ils sont nos voisins, nos amis, nos camarades de classe, nos collègues et notre famille. Quelle que soit votre position politique, il est clair que nos communautés prospèrent grâce aux contributions des immigrés», a ajouté Kim Kardashian. «Nous ne pouvons pas fermer les yeux lorsque la peur et l'injustice empêchent les gens de vivre leur vie librement et en toute sécurité. Il doit y avoir un MEILLEUR moyen», a-t-elle conclu.

En outre, la star de télé-réalité de 44 ans a reposté le discours de Doechii lors des BET Awards dans la soirée du 9 juin (25), au cours duquel la chanteuse a appelé Donald Trump à cesser les «attaques impitoyables» contre la communauté.

Archive sur Kim Kardashian