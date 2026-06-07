Chappell Roan supprime parfois les réseaux sociaux pour se sortir de « l'ouragan» du monde moderne. La chanteuse de 28 ans considère qu'elle a la chance de pouvoir s'en passer en tant qu'artiste de temps à autre.

Chappell Roan a reconnu que ses « privilèges» dans l'industrie du divertissement lui permettent de s'éloigner des réseaux sociaux lorsqu'elle en a envie. Covermedia

Covermedia Covermedia

Dans un épisode du podcast Elton John Impact Awards de iHeartRadio sorti le 1er juin (26), la chanteuse de Pink Pony Club, de son vrai nom Kayleigh Amstutz, a révélé qu'elle avait supprimé toutes les applications de réseaux sociaux de son portable.

« C'est un peu décourageant parfois d'aller dans la section commentaires», a-t-elle expliqué au podcast. « Je supprime tout simplement les messages quand ça devient trop lourd et je passe à autre chose. Parce qu'en fin de compte, peu importe ce que les gens disent de moi, que ce soit en ligne ou en personne, ça n'empêchera pas des gens comme Elton (John, NDLR) et moi de faire des dons, de donner de notre temps et d'écrire sur les sujets qui nous tiennent à cœur».

L'artiste trouve tout de même qu'il reste compliqué de séparer « les réseaux sociaux, son travail et le fait d'être une bonne personne».

« C'est un monde tellement difficile à appréhender que personnellement, si j'efface simplement les réseaux et continue d'avancer, je me sors en quelque sorte de cet ouragan», a-t-elle poursuivi. « Mais c'est difficile pour beaucoup d'artistes parce que, si vous comptez vraiment sur les réseaux sociaux pour entretenir (votre) élan, cela peut être très décourageant et donner un sentiment de désespoir».

De son côté, Chappell Roan s'estime chanceuse de ne pas avoir à utiliser les réseaux sociaux pour alimenter sa carrière. « Je suis dans une position très privilégiée, qui me permet de dire: «Je ne vais pas m'en préoccuper», et tout ira bien pour moi. Mais tout le monde n'a pas cette chance», a-t-elle reconnu.

Ce n'est pas la première fois que l'artiste évoque son rapport compliqué avec la célébrité.

En août 2024, la chanteuse de Hot to Go! a envoyé un message direct aux fans qui pensaient pouvoir l'accoster, elle ou les membres de sa famille, en public alors qu'ils ne la connaissaient pas personnellement.

« Je ne veux pas de ce que vous croyez être votre p*tain de droit chaque fois que vous voyez une célébrité. Je me fiche de savoir si vous pensez qu'il est égoïste de ma part de dire non pour une photo, pour votre temps ou pour un câlin», avait-elle lancé. « Ce n'est pas normal. C'est bizarre. C'est bizarre que les gens pensent que l'on connaît une personne simplement parce qu'on la voit en ligne et qu'on écoute ce qu'elle fait. C'est vraiment bizarre!»