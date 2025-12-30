Chappell Roan et Apple Martin suppriment leurs hommages à Brigitte Bardot

Chappell Roan et Apple Martin s'étaient empressées de rendre un hommage à Brigitte Bardot sur les réseaux sociaux. Mais quand elles ont été informées des opinions controversées de la star française, elles ont supprimé leurs messages.

Chappell Roan et Apple Martin ont effacé leurs hommages à Brigitte Bardot, décédée dimanche 28 décembre (25) à l'âge de 91 ans.

Avant de se précipiter pour rendre des hommages sur les réseaux sociaux, il faut parfois se renseigner sur la personne que l'on pleure. C'est en tout cas ce qu'ont dû se dire Chappell Roan et Apple Martin, qui avaient posté photos et messages à la suite de l'annonce du décès de Brigitte Bardot, star de cinéma incontestée, mais également bien connue en France pour ses positions jugées antiféministes et homophobes. Amie de longue date de Jean-Marie Le Pen, la chanteuse de Bonnie and Clyde avait également tenu des propos racistes, tels qu'en 1999 ceux sur la France qui aurait été « envahie par une surpopulation d'étrangers, en particulier de musulmans».

Une fois qu'elles ont pris connaissance des opinions politiques controversées de la grande défenseuse des animaux, chacune a préféré effacer son message.

Chappell Roan, qui se déclare homosexuelle, avait d'abord écrit un message positif sur Brigitte Bardot. « Elle a été ma source d'inspiration pour Red Wine Supernover», a-t-elle écrit à propos de sa chanson qui porte ce titre. « Reposez en paix, Mme Bardot». Puis, plus amplement informée à propos de l'actrice de Et Dieu créa la femme, elle a ensuite retiré son hommage. Elle s'en est expliqué sur Instagram: « Je ne savais pas que Mme Bardot représentait toutes ces conneries insensées, bien sûr, je ne cautionne pas cela». «Très décevant de l'apprendre», a ajouté l'artiste américaine âgée de 27 ans.

Apple Martin, 21 ans, qui avait posé en BB des années 60 sur une photo de 2023, a fait une déclaration similaire sur Instagram après s'être rétractée d'un précédent hommage positif.

« Je n'étais pas du tout au courant des opinions de Bardot et je ne soutiendrai jamais aucune forme de haine dirigée contre qui que ce soit. Elle n'est pas la personne que je pensais qu'elle était quoi qu'il en soit», a écrit la fille de Gwyneth Paltrow et de Chris Martin, le leader de Coldplay.