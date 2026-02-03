Chappell Roan répond aux critiques sur sa robe controversée aux Grammy Awards

Chappell Roan a évoqué sur Instagram la tenue Mugler qu'elle portait aux Grammy Awards dimanche soir. La robe sur mesure semblait accrochée à des piercings aux tétons, ce qui a donné des sueurs froide à la télévision américaine.

Chappell Roan

Chappell Roan a défendu la robe Mugler qu'elle portait lors de la cérémonie des Grammy Awards 2026.

La chanteuse de Good Luck, Babe! – de son vrai nom Kayleigh Amstutz – a fait sensation en arrivant à la Crypto.com Arena à Los Angeles dimanche soir. Chappell Roan a foulé le tapis rouge dans une robe Mugler en voile bordeaux transparent, faite sur mesure.

En lieu et place de manches ou de bretelles, le haut de la robe tenait grâce aux piercings sur les tétons de la jeune femme. La star a indiqué sur Instagram ne pas comprendre l'agitation que la tenue a déclenchée.

« Je rigole parce que je ne trouve même pas que cette tenue soit AUSSI scandaleuse que ça », a écrit en légende de son ensemble Chappell Roan. « Le look est en fait tellement génial et décalé. Je vous recommande d'exercer votre libre arbitre, c'est vraiment amusant et loufoque. »

Chappell Roan a présenté les Grammy Awards 2026, remettant le prix de la meilleure nouvelle artiste à Olivia Dean. La chanteuse de Pink Pony Club a adopté une robe de style grec en mousseline de soie pour la cérémonie. « Merci de m'avoir accueillie @grammys et à ceux qui ont voté pour moi!!! », a poursuivi la jeune femme de 27 ans.

Dans son propre message, la styliste Genesis Webb a expliqué qu'elle avait fait appel au designer Miguel Castro Freitas de Mugler pour créer la tenue, inspirée de la collection de couture printemps-été 1998 de Manfred Thierry Mugler. Elle a également précisé que l'artiste portait des prothèses aux tétons et de faux tatouages pour la soirée, créés par la maquilleuse Sasha Glasser.

« Ce n'est pas désinvolte. Ce sont des prothèses, ne les retirez pas! » a-t-elle déclaré.

Chappell Roan était nommée pour le disque de l'année et la meilleure performance pop solo pour son single The Subway, lors de l'événement musical annuel, mais elle est repartie les mains vides.