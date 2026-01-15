Céline Dion a rendu hommage sur Instagram à son défunt mari, René Angélil, à l'occasion du 10e anniversaire de sa mort. René Angélil est décédé des suites d'un cancer de la gorge le 14 janvier 2016, deux jours avant son 74e anniversaire.

Covermedia Covermedia

Céline Dion évoque la mémoire de son défunt mari, René Angélil, à l'occasion du 10e anniversaire de sa mort.

Sur Instagram, le 14 janvier, la chanteuse canadienne a posté une photo montrant un portrait de René Angélil placé sur un piano sous un projecteur. Dans la légende qui accompagne la photo, Céline Dion a expliqué à quel point son mari lui manque.

«Mon amour, dix ans sans toi, c'est comme un jour, et pourtant chaque jour, c'est comme une décennie, a-t-elle écrit. Dix ans sans ta caresse, et pourtant chaque jour je sens ton contact...»

«Forte»

Céline Dion, qui a eu trois fils avec René Angélil, a poursuivi en décrivant comment la famille est restée «forte» au cours de la dernière décennie. «Tu nous manques plus que nous ne pouvons le supporter, mais tu nous as appris à être forts», a souligné la star de 57 ans, avant de conclure: «Nous t'aimons encore plus, chaque jour et chaque année».

Céline Dion et René Angélil se sont rencontrés lorsqu'il a commencé à gérer sa carrière musicale alors qu'elle était adolescente. Ils ont commencé à se fréquenter quand la chanteuse avait environ 20 ans, malgré les inquiétudes de sa mère quant à leur différence d'âge de 26 ans. Ils se sont mariés lors d'une somptueuse cérémonie en décembre 1994 et ont ensuite accueilli René-Charles, aujourd'hui âgé de 24 ans, et les jumeaux Nelson et Eddy, qui ont 15 ans.

René Angélil est décédé des suites d'un cancer de la gorge le 14 janvier 2016, deux jours avant son 74e anniversaire.