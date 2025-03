Le roi Charles III présente le projet «King's Music Room», une approche différente du Commonwealth Day, qui est célébré aujourd'hui, lundi 10 mars, en dévoilant sa playlist. Parmi les artistes préférés du souverain figurent Bob Marley et Kylie Minogue. Et il explique l'importance de ses choix. La BBC révèle.

Le roi Charles II sur une image d'archive. IMAGO/i Images

Le roi Charles III lance sa playlist de musiques qui le mettent de bonne humeur et lui rappellent des souvenirs importants. Ses artistes préférés ? Bob Marley, Kylie Minogue et Grace Jones.

Pour ce projet musical baptisé «King's Music Room», le souverain a été photographié à Buckingham Palace avec un panneau «On Air » sur son bureau, comme le rapporte la BBC.

Une vidéo de promotion de l'événement, qui célèbre la musique des pays du Commonwealth, montre le détachement de soldats pour la relève de la garde à l'extérieur du palais royal, avec la chanson «Could You Be Loved» de Bob Marley en fond sonore.

Le pouvoir bénéfique de la musique

«C'est exactement ce que je voulais partager : les chansons qui m'ont apporté de la joie. Tout au long de ma vie, cela a beaucoup compté pour moi», déclare-t-il dans la vidéo de lancement du projet, «et je sais que c'est aussi le cas pour beaucoup d'autres».

L'homme de 76 ans poursuit : «Elle a l'extraordinaire capacité de faire resurgir des souvenirs heureux du plus profond de notre mémoire, de nous réconforter dans les moments de tristesse et de nous emmener dans des contrées lointaines».

«Mais peut-être plus que tout, elle est capable de nous remonter le moral à un tel point, et ce d'autant plus qu'elle nous rassemble dans une célébration. En d'autres termes, elle nous apporte la joie», conclut Charles III.

La sélection complète des chansons, accompagnée de commentaires royaux, sera publiée lundi, à l'occasion de la Journée du Commonwealth.

Outre le reggae de Marley et la musique de danse de Minogue, il y aura des contributions de l'auteur-compositeur-interprète nigérian Davido et de l'auteur-compositeur-interprète britannique Raye.

Un intérêt particulier pour Bob Marley

Le souverain a assisté à un concert de Raye sur le marché de Noël de l'ancienne centrale électrique de Battersea, à l'occasion d'un événement organisé par la société Apple à son siège de Londres.

Le projet «King's Music Room» se veut une approche différente du Commonwealth Day, qui est célébré aujourd'hui, lundi, et qui voit la famille royale se réunir pour un service dans l'abbaye de Westminster.

L'événement reflétera les intérêts musicaux du roi tout au long de sa vie, depuis les crooners des années 1930 jusqu'aux stars de l'afrobeat. Le roi devrait partager des anecdotes sur certains artistes et révéler pourquoi les chansons constituent la bande-son de sa vie.

«J'ai trouvé que c'était une façon intéressante et innovante de célébrer le Jour du Commonwealth cette année», a déclaré Charles III, qui s'intéresse à Bob Marley depuis de nombreuses années, à tel point qu'il a visité l'ancienne maison du chanteur en Jamaïque, qui a été transformée en musée.