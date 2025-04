Charlotte Le Bon : «Son ex est venue et il a décidé de faire l'amour avec»

Charlotte Le Bon a surpris les fans de The White Lotus avec des scènes explicites dans la troisième saison de la série de HBO. Mais au micro de Small Talk, l'actrice canadienne s'est rappelé avoir été conviée à une soirée libertine à l'insu de son plein gré

Charlotte Le Bon a surpris les fans de The White Lotus avec des scènes explicites. IMAGO/ABACAPRESS

Covermedia Covermedia

Charlotte Le Bon a raconté la fois où elle avait été invitée à une soirée libertine sans le savoir.

L'actrice de 38 ans est au casting de la troisième saison de The White Lotus sur HBO, et son personnage s'adonne à des scènes explicites. Son expérience en la matière est plutôt choquante puisqu'elle a été invitée à une soirée échangiste et libertine à l'insu de son plein gré.

Agée de 19 ans à l'époque, elle était en couple avec un homme peu scrupuleux. «Nous échangions par téléphone et je crois que nous étions allés au cinéma ensemble une fois, mais il ne s'était rien passé. C'était très chaste, très respectueux», a-t-elle expliqué dans un épisode du podcast Small Talk.

Le ton a vite changé lorsque l'homme l'a invitée à une « fête» pour laquelle il s'est fourni en préservatifs dans une pharmacie. «Nous ne nous étions même pas encore embrassés et je lui ai dit: «Ça ne te gêne pas?» Il m'a répondu: «Mieux vaut prévenir que guérir», ce que j'ai trouvé un peu dégoûtant...», a-t-elle détaillé.

C'est là que les choses ont pris une tournure dérangeante. «Nous sommes arrivés à la fête, son ex est venue et il a décidé de faire l'amour avec elle dans la salle de bains. Puis il monte à l'étage avec un autre couple d'amis et ils font l'amour ensemble – un quatuor. J'ai été un peu témoin, je les entendais. Mais j'étais en bas et j'attendais que la soirée se termine. Je me souviens d'être rentrée chez moi le lendemain, de l'avoir appelé et de l'avoir vraiment insulté, en lui disant qu'il était un très gros c*nnard. Il s'est vaguement excusé, mais je pense qu'il était un peu fier de lui», s'est souvenue Charlotte Le Bon.

Les téléspectateurs de The White Lotus ont été stupéfaits de voir le personnage de Charlotte Le Bon, Chloé, s'engager dans un ménage à trois et inviter un autre personnage à se joindre au groupe au cours de la saison trois.