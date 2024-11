Cher a affirmé à un journaliste du New York Times que son ex-mari, Sonny Bono, lui a volé ses revenus.

D'après Cher, son ex-mari, Sonny Bono, l'a dépouillée de ses revenus. Covermedia

Covermedia

D'après Cher, son ex-mari, Sonny Bono, l'a dépouillée de ses revenus.

La chanteuse a fait ces allégations au New York Times, alors qu'elle faisait la promotion de son nouveau livre, Cher: The Memoir. « Il a pris tout mon argent. Je me suis dit: «Nous sommes mari et femme. La moitié des choses sont à lui, l'autre moitié à moi». Il ne m'est pas venu à l'esprit qu'il y avait un autre moyen», a déclaré la chanteuse de 78 ans.

Sonny Bono avait créé la société Cher Enterprises, dont il détenait 95 %, et avait donné les 5 % restants à son avocat.

Cher poursuit: « Aujourd'hui encore, j'aimerais pouvoir demander: «Mec, à quel moment, au cours de quelle journée, t'es-tu dit: «Oui, tu sais quoi? Je vais prendre son fric»».

Le couple s'est rencontré en 1961, alors que Cher avait 16 ans et Sony Bono 27. Elle est devenue sa gouvernante avant qu'ils ne se mettent en couple. Ils se sont mariés en 1964 et se sont séparés en 1972, avant de divorcer en juin 1975, après une rude bagarre judiciaire. Ils ont eu un fils, Chaz.

Pendant leur vie commune, le couple, sous le nom de Sonny & Cher, a sorti des chansons à succès telles que Baby Don't Go et I Got You Babe, avant d'apparaître dans The Sonny & Cher Comedy Hour et The Sonny & Cher Show. Ils ont été nommés pour deux Grammy Awards et ont vendu plus de 40 millions de disques.

Dans son livre, Cher raconte comment la célébrité a changé son ancien mari, affirmant qu'il avait une attitude « c'est à ma façon ou rien» et qu'il lui interdisait souvent d'assister à des fêtes.

« Je me suis réveillée un matin – tôt, vers 5 heures – et je me suis dit: «Je ne vais plus faire ça. Je vais le quitter». J'ai commencé à mettre en place un plan tellement risqué que je ne sais pas comment j'ai eu le courage de le faire», a déclaré Cher.

Covermedia