Cheryl Cole gèrera la fortune laissée par Liam Payne en tant que tutrice légale de leur fils, Bear, âgé de huit ans, selon People. Le chanteur des One Direction, décédé en octobre 2024, n'avait pas rédigé de testament et était à la tête d'une fortune de 28,2 millions d'euros.

Cheryl Cole, l'ex-compagne de Liam Payne et mère de leur fils Bear, a été désignée comme exécutrice testamentaire de la fortune de 28,2 millions d'euros laissée par le chanteur des One Direction. Covermedia

La mère du garçon de huit ans supervisera sa succession aux côtés de l'avocat de l'industrie musicale Richard Mark Bray, selon des documents judiciaires obtenus par le magazine People.

Les biens de Liam Payne s'élèvent à environ 28,2 millions d'euros après déduction des dettes et des dépenses, selon les documents. Les deux exécuteurs testamentaires n'ont reçu qu'une autorisation limitée pour gérer l'argent jusqu'à ce qu'une autorisation générale soit accordée, selon les documents judiciaires consultés par la BBC. En attendant, la chanteuse des Girls Aloud et l'avocat ne pourront pas distribuer de fonds provenant de la succession.

Liam Payne est décédé le 16 octobre à l'âge de 31 ans après être accidentellement tombé du balcon d'un hôtel du troisième étage à Buenos Aires, en Argentine. La cause du décès a été déterminée comme étant des blessures traumatiques multiples avec hémorragie interne et externe. Un rapport toxicologique a révélé la présence de drogues dans l'organisme au moment de sa chute, ce qui a conduit les autorités à ouvrir une enquête sur sa mort.

Liam Payne et Cheryl Cole se sont rencontrés alors qu'il n'avait que 14 ans et qu'il auditionnait pour The X Factor. Ils se sont mis en couple dix ans plus tard, de 2016 à 2018.