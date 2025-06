Dakota Johnson et Chris Martin se seraient séparés définitivement, selon People. Le couple était ensemble depuis huit ans.

Chris Martin est divorcé de Gwyneth Paltrow, avec laquelle il a deux enfants. Covermedia

Dakota Johnson et Chris Martin auraient rompu.

Après près de huit ans de relation en dents de scie, l'actrice de Madame Web et le chanteur de Coldplay se seraient à nouveau séparés. Et « cela semble définitif cette fois-ci», a déclaré une source au magazine People.

Dakota Johnson et Chris Martin ont été photographiés pour la dernière fois ensemble il y a seulement deux semaines lors d'une sortie à Malibu après être revenus d'un voyage en Inde, où le musicien était en tournée avec son groupe. Des rumeurs de rupture avaient déjà fait surface en août dernier, mais un proche de l'actrice avait insisté auprès de People sur le fait qu'ils étaient « heureux ensemble».

Alors qu'ils ont été très discrets sur leur vie privée, le public a appris en mars dernier que le couple était fiancé depuis des années, bien qu'il ne soit pas pressé de se marier.

Chris Martin est divorcé de Gwyneth Paltrow, avec laquelle il a deux enfants, Moses et Apple, qui ont aujourd'hui 19 et 21 ans respectivement. A leur propos, Dakota Johnson avait déclaré à Bustle: « J'aime ces enfants comme si ma vie en dépendait. De tout mon cœur». Elle avait également avoué au média qu'elle était une grande fan de Chris Martin. « J'adore le regarder. Je pourrais le regarder tous les jours. Je ne sais pas comment l'expliquer. J'ai l'impression de regarder l'être que j'aime le plus faire ce qu'il aime le plus», avait ajouté Dakota Johnson.