L'administration fiscale réclame plus de 300.000 euros à Christian Clavier au titre de l'Impôt sur la fortune à la suite de son installation à Londres en 2012. La cour d'appel de Paris estime que l'acteur n'a pas passé plus de la moitié de l'année à l'étranger.

Christian Clavier a toujours démenti avoir organisé son exil fiscal (archives).

Covermedia Covermedia

Christian Clavier avait trouvé une forme de tranquillité loin de la France en 2012 en posant ses valises à Londres, mais voilà que son pays d'origine se rappelle à lui.

Selon BFM TV, l'acteur a été condamné le 12 mai en appel par l'administration fiscale, qui lui réclame plus de 300.000 euros au titre de l'Impôt sur la fortune.

L'acteur a vendu son appartement du 7e arrondissement à Paris pour acheter une maison à Londres, et transféré 4 millions de placements financiers en Belgique, ce qui aurait pu faire de lui un résident étranger. S'appuyant notamment sur le tournage du film Les Profs dans l'Hexagone, la location d'un logement parisien pour trois ans, la présence de sa compagne et des enfants de cette dernière en France et des factures, le fisc estime qu'il n'a pas passé plus de la moitié de l'année à l'étranger. Il était donc toujours résident français pour le Trésor public.

Christian Clavier a toujours démenti avoir organisé son exil fiscal. L'acteur avait expliqué qu'il quittait le territoire français devenu hostile à lui, estimant payer ses liens avec Nicolas Sarkozy. Ce seraient les critiques sur ses derniers projets cinématographiques qui auraient fini de motiver son expatriation, comme l'affirmait son agente Alexandra Schamis en 2012 à l'AFP, la Grande-Bretagne n'étant « pas du tout une destination favorable» d'un point de vue fiscal selon elle.