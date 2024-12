Pour ses 44 ans, Christina Aguilera enlève le haut!

La chanteuse de «Beautiful» a choisi de poser presque nue sur Instagram pour fêter son anniversaire le 18 décembre, envoyant un message de confiance et de maturité.

Christina Aguilera a choisi de célébrer son 44e anniversaire d'une manière aussi provocante que mémorable. La pop star a partagé un cliché en noir et blanc sur Instagram, montrant son côté le plus audacieux et célébrant la beauté de la maturité.

Mercredi, la chanteuse de «Beautiful» a posté sur Instagram une photo en noir et blanc dans laquelle elle pose uniquement vêtue d'une ceinture noire, de talons aiguilles et d'une casquette en cuir. Un bras couvrant sa poitrine et un regard magnétique tourné vers l'appareil photo, Christina a accompagné l'image de la légende: «Birthday Suit #44».

Le message a rapidement dépassé les 250 000 likes, les fans louant son courage et sa beauté. «Plus âgée, mais plus jeune, c'est ce que je veux dire!», a commenté un internaute, tandis qu'un autre a ajouté : «Oh chérie, personne ne le fait comme toi !!! Fabuleux ! Joyeux anniversaire, reine».

Ce cliché sensuel arrive quelques mois seulement après une interview accordée à Glamour, dans laquelle la star répondait aux spéculations sur sa récente perte de poids. J'ai acquis une certaine maturité qui me permet de dire: «Je me fiche de votre opinion. Je ne l'accepte pas», a-t-elle déclaré dans l'édition d'août 2024. «L'opinion des autres sur moi ne me regarde pas».

Christina, mère de deux enfants, Max, 16 ans, et Summer, 9 ans, a également évoqué les problèmes d'estime de soi auxquels elle a été confrontée lorsqu'elle était adolescente dans le show-business.

«Vos enfants réveillent en vous des choses que vous ne voulez pas qu'ils ressentent à leur tour», a-t-elle expliqué. «C'est un peu comme si vous reviviez tout cela à nouveau».