Christina Aguilera : «J'ai eu beaucoup de mal à digérer ce que j'ai vu»

Christina Aguilera a évoqué son enfance malheureuse dans un foyer violent. Lancée dans l'industrie de la télévision et de la musique à 8 ans, elle a décidé de « ne pas prendre son don à la légère», a-t-elle confié au magazine Paper.

Christina Aguilera a évoqué son enfance malheureuse dans un foyer violent. ats

Covermedia Covermedia

Christina Aguilera s'est confiée sur son enfance dans un foyer violent et sur la façon dont elle a utilisé la musique pour se construire une nouvelle vie. La chanteuse et actrice de 43 ans est sous les feux de la rampe depuis 1993, lorsqu'elle était une enfant star dans The All-New Mickey Mouse Club de Disney.

Elle a ensuite interprété des chansons qui se sont imposées dans le monde entier et a joué dans de grands films hollywoodiens tels que Burlesque, avec Cher.

Dans une nouvelle interview accordée au magazine Paper, la chanteuse de Genie in a Bottle a révélé les détails de son enfance malheureuse. Elle y raconte « venir d'un foyer abusif et voir ma mère, sans voix et sans pouvoir, allumer quelque chose en moi très tôt».

« J'ai grandi en chantant devant des gens. Je pouvais voir la réaction de la petite fille que j'étais lorsque j'ouvrais la bouche pour chanter. Je suis née avec quelque chose que je considère comme un don, et je ne le prends pas à la légère», a ajouté l'auteure-compositrice-interprète.

Elle poursuit: « Je vais être cette voix que je n'ai pas eue en grandissant pour ma mère, être cette voix pour d'autres personnes qui se sentent sans voix dans leur propre situation. J'ai eu beaucoup de mal à digérer ce que j'ai vu en grandissant, et j'ai donc décidé très tôt que je viendrais avec quelque chose à dire».

Elle a également déclaré au magazine qu'elle était entrée dans le jeu de la célébrité « pour l'amour et la créativité, et pour la façon dont je peux me connecter et, je l'espère, faire passer des messages».

Covermedia