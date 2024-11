Christine Bravo a donné sur RTL et Instagram des détails sur la lourde intervention chirurgicale des vertèbres qu'elle a subie récemment. Sans complaisance, et avec humour, l'animatrice a détaillé l'opération « qu'on fait aux viocs».

Covermedia

Christine Bravo a souffert le martyr avec le bas du dos bloqué, «un truc de vieille», d'après elle.

Et elle a dû se résoudre à se faire opérer, le 8 novembre, après être passée par la case corset de fer sur mesure pendant trois mois, antidouleurs pendant des mois, infiltrations, etc.

Un parcours que l'ex animatrice de Frou-Frou ne recommande pas, bien au contraire. La veille de l'opération, profitant de son passage sur l'antenne des Grosses Têtes, sur RTL, la sociétaire Christine Bravo a encouragé ceux qui, comme elle, « souffrent de L4/L5 (deux vertèbres lombaires du bas du dos) à se faire opérer». Certes l'opération (arthrodèse lombaire) pour cette discopathie est lourde et un peu effrayante. Selon l'expression imagée de Christine Bravo qui pratique l'autodérision.

« Ils vont visser les vertèbres, comme on fait aux viocs», a-t-elle lancé à l'antenne. C'est-à-dire que l'on soude entre elles les vertèbres concernées, qui deviendront solidaires, d'un seul bloc, et ne bougeront plus.

Quand, comme Christine Bravo on a souffert pendant des mois, « couchée non-stop avec des antidouleurs», comme elle l'expliquait en mai sur Instagram, et que les traitements habituels ont échoué, cela apporte une solution à la douleur et aux problèmes de mobilité. Mais pas tout de suite! La convalescence dure un mois (sans bouger) et l'on passe par des moments de fortes douleurs.

Et, sur son lit d'hôpital le 11 novembre, l'animatrice de 68 ans a confié dans un message sur Instagram que c'était « Bobo Time» après l'intervention.

« Est-ce que ça fait mal? NON, c'est juste HORRIBLE», a-t-elle précisé après avoir expliqué: « On m'a juste vissé 2 pieux en titane entre 2 vertèbres, niveau L4/L5. Ça s'appelle une arthrodèse».

Avec son humour caustique, Christine Bravo a ajouté: « À côté, l'écartèlement de Ravaillac, c'étaient des chatouilles». Mais, ayant souffert depuis plus d'un an, l'animatrice serre les dents, un peu honteuse de ne pas être aussi stoïque que ses animaux préférés.

Après l'épreuve, elle pourra les retrouver dans sa maison en Corse. Et se détendre avec son mari chéri, Stéphane.

Covermedia