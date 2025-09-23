«Vous voyez le taré»Christine Bravo tacle Richard Gere: «C'est madame chochotte namasté»
Covermedia
23.9.2025 - 10:43
Christine Bravo a reçu Richard Gere dans son émission Frou-Frou en 1994. Un souvenir que l'animatrice de télévision ne chérit pas particulièrement, comme elle l'a rappelé au micro de RTL.
Covermedia
23.09.2025, 10:43
23.09.2025, 10:44
Covermedia
La sociétaire des Grosses Têtes a reçu l'acteur américain sur le plateau de Frou-Frou en 1994. Alors que l'équipe espérait initier la star de Pretty Woman à l'esprit décalé de l'ancienne émission de France 2, Richard Gere est arrivé avec des conditions bien précises.
« Il avait exigé qu'il n'y ait pas de public parce qu'il ne voulait pas attraper de microbes», s'est rappelée Christine Bravo, outrée, au micro d'On refait la télé sur RTL. « Donc vous voyez bien le taré. En fait c'est madame chochotte namasté.»
L'acteur de 76 ans s'était aussi montré récalcitrant face à un plateau de fromages « français» que lui présentait l'animatrice.
« Je ne mange jamais de fromage», avait-il d'abord prévenu, avant de s'emporter face à l'insistance de Christine Bravo: « Pourquoi elle me fait ça? C'est son boulot de faire ça?», et de quitter le plateau de l'émission au bout de 30 minutes d'enregistrement.
« Il n'est pas sympathique», a estimé Christine Bravo, plus de trente ans après. « On a dû continuer l'émission sans lui en mettant des plans de sa gueule au montage.»
Après cette expérience malheureuse, le comédien se serait rendu « traumatisé» au journal de 20H de TF1.
« Nous on tournait place Saint-Sulpice, il arrive à TF1 traumatisé, PPDA (ndlr: le présentateur de l'époque, Patrick Poivre d'Arvor) l'accueille et il lui faut une pièce noire, un gourou et un tapis pour qu'il s'enlève les mauvaises ondes de Frou-Frou», a raconté Christine Bravo, sous les rires des animateurs Éric Dussart et Jade, avant de lâcher: « Ces mecs, c'est des riens, c'est un rien!»