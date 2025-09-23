Christine Bravo a reçu Richard Gere dans son émission Frou-Frou en 1994. Un souvenir que l'animatrice de télévision ne chérit pas particulièrement, comme elle l'a rappelé au micro de RTL.

Christine Bravo garde une dent contre Richard Gere. Covermedia

La sociétaire des Grosses Têtes a reçu l'acteur américain sur le plateau de Frou-Frou en 1994. Alors que l'équipe espérait initier la star de Pretty Woman à l'esprit décalé de l'ancienne émission de France 2, Richard Gere est arrivé avec des conditions bien précises.

« Il avait exigé qu'il n'y ait pas de public parce qu'il ne voulait pas attraper de microbes», s'est rappelée Christine Bravo, outrée, au micro d'On refait la télé sur RTL. « Donc vous voyez bien le taré. En fait c'est madame chochotte namasté.»

L'acteur de 76 ans s'était aussi montré récalcitrant face à un plateau de fromages « français» que lui présentait l'animatrice.

« Je ne mange jamais de fromage», avait-il d'abord prévenu, avant de s'emporter face à l'insistance de Christine Bravo: « Pourquoi elle me fait ça? C'est son boulot de faire ça?», et de quitter le plateau de l'émission au bout de 30 minutes d'enregistrement.

« Il n'est pas sympathique», a estimé Christine Bravo, plus de trente ans après. « On a dû continuer l'émission sans lui en mettant des plans de sa gueule au montage.»

Après cette expérience malheureuse, le comédien se serait rendu « traumatisé» au journal de 20H de TF1.

« Nous on tournait place Saint-Sulpice, il arrive à TF1 traumatisé, PPDA (ndlr: le présentateur de l'époque, Patrick Poivre d'Arvor) l'accueille et il lui faut une pièce noire, un gourou et un tapis pour qu'il s'enlève les mauvaises ondes de Frou-Frou», a raconté Christine Bravo, sous les rires des animateurs Éric Dussart et Jade, avant de lâcher: « Ces mecs, c'est des riens, c'est un rien!»