Christophe Beaugrand a répondu dans l'émission Dans le rétro sur Ici-France Bleue à ceux qui l'accusent d'être un « esclavagiste» qui a « utilisé une femme dans la misère» en ayant eu recours à la GPA pour la naissance de son fils. Le journaliste et son mari sont allés aux Etats-Unis, où la GPA est « extrêmement encadrée».

Christophe Beaugrand est en colère et ne le cache pas dans l'interview qu'il a donnée à Dans le rétro sur Ici (ex France bleu) le 28 mai (25).

Christophe Beaugrand est en colère et ne le cache pas dans l'interview qu'il a donnée à Dans le rétro sur Ici (ex France bleu) le 28 mai (25).

L'animateur et son mari Ghislain Gérin sont parents d'un fils, Valentin, né par GPA, qui a aujourd'hui cinq ans. La Gestation Pour Autrui n'étant pas autorisée en France, ils sont allés aux Etats-Unis, et cela leur est encore reproché.

Lors de l'interview, Christophe Beaugrand a confié recevoir encore des messages insultants ignobles. « Je vois des gens volontairement agiter des arguments qu'ils savent faux pour salir nos familles», dénonce-t-il.

Accusé d'être un « esclavagiste» qui a « utilisé une femme dans la misère pour arracher un enfant de ses entrailles», il se défend en évoquant Sidney, la femme qui a porté leur fils. Loin d'être une « victime», celle-ci aurait été ravie de son acte.

« Pour elle, devenir mère ça a été extraordinaire dans sa vie et elle avait envie de transmettre à quelqu'un d'autre ce cadeau extraordinaire de fonder une famille», a affirmé le joker de Bruce Toussaint à Bonjour!, la matinale de TF 1. « On est loin du profil d'une pauvre dame qui vit dans une caravane au fin fond du désert et qui est obligée de porter des enfants pour gagner sa croûte. Ce n'est pas vrai ça!»

Christophe Beaugrand a ensuite détaillé la démarche aux Etats-Unis. « La GPA à laquelle on a eu recours aux États-Unis est ce qu'on appelle la GPA Éthique: qui est extrêmement encadrée juridiquement. La femme qui porte votre enfant n'est jamais la mère génétique, puisqu'il y a une donneuse d'ovocytes d'un côté et une mère porteuse de l'autre», précise-t-il, et cette mère porteuse doit avoir une « vie équilibrée».

Dans un livre sorti en 2021, Fils à papa(s), Christophe Beaugrand avait expliqué le parcours pour que son époux et lui deviennent parents. « Contrairement à ce que racontent les opposants à la GPA, on n'achète pas le ventre d'une femme. La réalité, c'est que ce sont elles qui choisissent les couples», avait-il affirmé au Parisien. Pour Christophe Beaugrand, ce qui se cache derrière les attaques dont il fait l'objet est de l'homophobie. Et il pointe du doigt « les anciens réseaux de la Manif pour tous».

« Plus de 60 % des gens qui ont recours à la GPA sont des couples hétérosexuels. Mais vous remarquerez que les attaques qu'il y a, notamment sur les réseaux sociaux, ne comportent que les couples de garçons. Parce qu'il y a de l'homophobie aussi derrière», indique le journaliste.

Si la gestation pour autrui (GPA) est interdite en France, la question de la reconnaissance dans le droit français des enfants nés à l'étranger par une GPA a évolué ces dernières années.