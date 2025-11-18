  1. Clients Privés
Pas du tout prévu Un bébé à 44 ans pour Claire Danes: «J'étais terrifiée»

Covermedia

18.11.2025 - 10:49

Claire Danes et son mari Hugh Dancy ont accueilli leur troisième enfant, une fille, en 2023. L'actrice de Homeland a eu du mal à assumer cette grossesse tardive, comme elle l'a révélé le podcast SmartLess lundi (17 novembre 25).

Claire Danes a avoué avoir ressenti une « drôle de honte » en tombant enceinte à 44 ans.

Lors d'une interview pour le podcast SmartLess lundi (17 nov. 25), l'actrice de Homeland a admis que son troisième bébé était une surprise totale. La star et son mari Hugh Dancy sont les parents de Cyrus, 12 ans, et Rowan, sept ans, et d'une fille de deux ans.

« J'étais tellement vieille quand c'est arrivé. J'avais 44 ans », a-t-elle commencé, précisant qu'elle ne pensait pas qu'elle pouvait avoir un autre enfant. « J'étais terrifiée. »

Claire Danes a ensuite raconté qu'elle s'était d'abord sentie gênée à l'idée d'être à nouveau enceinte. « Je n'avais pas du tout prévu cela. Et c'était bizarre. Soudain, j'ai senti comme une drôle de honte », a poursuivi la comédienne de 46 ans. « J'avais fait une bêtise. J'avais forniqué au-delà du moment où je devais le faire. Non, c'était bizarre, et c'était comme si j'avais trouvé une limite dont je n'étais pas tout à fait consciente, comme si j'étais sortie des paramètres. C'était sauvage... C'est un voyage. Je veux dire que j'ai un adolescent et un enfant en bas âge en même temps. »

La star a expliqué qu'elle s'attendait à avoir un troisième garçon. « J'ai eu beaucoup de chance. Mon gynécologue-obstétricien m'a dit: «Vous savez que vous allez avoir un autre garçon». Mais non! », a-t-elle souri, insistant sur le fait qu'elle « aurait été ravie » d'avoir un autre fils. En fin de compte, Claire Danes est « encore plus ravie » d'avoir une petite fille. « Elle est plutôt cool. Et elle adore les tutus », a souri la lauréate des Emmy Awards.

Claire Danes fait actuellement la promotion de sa nouvelle série Netflix, The Beast in Me.

