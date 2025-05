Clara Luciani lucide: «Ça ne va pas s'arranger avec les années»

Clara Luciani souffre d'un trouble neurologique qui la fait trembler. La chanteuse s'est exprimée sur ce handicap dans Small Talk mercredi 14 mai (25).

Clara Luciani a évoqué ce trouble qui la handicape au quotidien dans Small Talk mercredi 14 mai. KEYSTONE

Covermedia Covermedia

Clara Luciani souffre de tremblement essentiel, une pathologie souvent familiale due à un dysfonctionnement des circuits cérébraux et qui touche principalement les muscles des membres supérieurs.

La chanteuse a évoqué ce trouble qui la handicape au quotidien dans Small Talk mercredi 14 mai.

« Je tremble tout le temps», a expliqué celle qui a souffert de voir ses mouvements involontaires mal interprétés. « C'est très gênant parce qu'il y a plein de situations dans ma vie où on m'a dit: «Tu as bu? Tu as pris des drogues? Tu es intimidée?» Et je n'ai rien de tout ça, juste je tremble tout le temps.»

D'ailleurs, sa « maman a la même chose». Et même si la star de 32 ans estime que « ça ne va pas s'arranger avec les années», elle ne veut pas prendre de traitement. Elle pourrait faire appel à « des bêtabloquants», mais « c'est quand même un truc qui ralentit ton rythme cardiaque». Et d'expliquer: « Ça fonctionne sur moi, mais j'ai décidé de vivre avec».

La jeune artiste a donc appris à vivre avec et à dompter ses émotions. En effet, le facteur principal des manifestations, « c'est vraiment la nervosité et le fait qu'on puisse voir que je tremble». Une situation qui a rendu son début de carrière encore plus angoissant. « Ça, c'était très compliqué pendant mes premières télés parce que je me disais: «Les gens vont se rendre compte que je tremble», et plus j'y pensais, plus je tremblais», confie Clara Luciani.

Alors qu'avant, la chanteuse de La Grenade s'agrippait au fil du micro pour se donner une contenance, ce n'est plus le cas aujourd'hui. « Je suis capable d'aller sur scène avec un micro sans fil. Aujourd'hui, de m'être dégagée de tout ça, j'ai l'impression de trembler beaucoup moins sur scène », se réjouit Clara Luciani.