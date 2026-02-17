  1. Clients Privés
Succès et maternité Clara Luciani vit ses passions autrement 

Covermedia

17.2.2026 - 17:28

Clara Luciani est devenue maman en 2023 d'un petit garçon. Avant cela, la chanteuse de La grenade connaissait déjà le succès musical, notamment porté par son premier album solo, Sainte-Victoire, sorti en 2018.

À seulement 33 ans, Clara Luciani s'est déjà fait un nom dans la chanson française.
À seulement 33 ans, Clara Luciani s'est déjà fait un nom dans la chanson française.
Covermedia

Covermedia

17.02.2026, 17:28

L'artiste, qui se prépare à boucler sa tournée avec deux dates à l'Accord Arena de Paris cette semaine, a débuté sa carrière en 2010 et enchaîne les succès depuis plus de 10 ans. En prime, la compagne d'Alex Kapranos est devenue maman en septembre 2023 d'un petit garçon, fruit de ses amours avec le leader de Franz Ferdinand.

Autant d'expériences qui ont montré à Clara Luciani à quel point les ressentis évoluent au fil du temps, y compris lors des moments les plus intenses.

« La première fois, où on a l'impression que jamais personne au monde n'a vécu avec autant d'intensité le sentiment amoureux, ou l'excitation d'entendre une chanson qui nous tord le ventre: je ne crois pas pouvoir retrouver ça à l'âge que j'ai aujourd'hui. Ce n'est pas grave, c'est simplement autre chose», a-t-elle expliqué à Billboard France. « C'est comme en amour, on ne peut pas démissionner de la vie sentimentale car ça ne sera jamais comme notre premier amour. C'est pareil pour la musique. On continue d'être surpris, mais c'est différent.»

La chanteuse de Respire encore est notamment arrivée à cette réflexion en observant son fils de deux ans évoluer. « Je m'en rends encore plus compte aujourd'hui que je suis maman. Quand je vois mon fils découvrir quelque chose pour la première fois, je sais que ce moment est unique et qu'on ne peut pas le reproduire. Et ce n'est pas grave», confie une Clara Luciani pleine de sagesse.

