Dans le nouveau documentaire The Beckham Feud: Truth and Lies, Rebecca Loos prend la parole. L'ancienne assistante de David Beckham a un avis bien tranché sur les problèmes familiaux de son ex-patron.

David Beckham

Covermedia Covermedia

Rebecca Loos pense savoir qui tient la plus grande responsabilité dans la querelle familiale au sein de la famille Beckham.

L'ancienne assistante de David Beckham, qui affirme avoir eu une liaison avec lui ce qu'il a nié, pense que Victoria Beckham aurait dû « sonder l'ambiance de la salle » lors du mariage de son fils Brooklyn avec Nicola Peltz en 2022.

« N'importe quelle autre mère aurait sondé l'ambiance de la salle et aurait compris que c'était gênant », a déclaré Rebecca Loos, 48 ans, dans un nouveau documentaire intitulé The Beckham Feud: Truth and Lies.

Ce mois-ci, Brooklyn Beckham, 26 ans, a publié une série de messages explosifs sur les réseaux sociaux contre ses parents. Il a notamment affirmé que sa mère, 51 ans, avait « détourné » la première danse de son mariage avec Nicola Peltz. En plus de s'être octroyée ce moment que les jeunes époux auraient dû partager ensemble, Victoria Beckham aurait dansé « de manière très inappropriée contre moi devant tout le monde ».

Lors de la réception, le chanteur Mark Anthony, qui se produisait pour l'occasion, aurait appelé « la plus belle femme de la soirée» à le rejoindre sur scène pour la première danse et a alors appelé Victoria Beckham. Pour Rebecca Loos, la mère du marié aurait dû refuser en disant: « Merci pour le compliment, mais la plus belle femme dans cette pièce est Nicola. Nicola, s'il te plaît, cette danse est à toi».

«Inauthenticité des relations»

Elle a poursuivi en affirmant que quelqu'un aurait dû empêcher Victoria Beckham d'aller sur la piste. « Ou au moins, si la mère avait bu quelques verres de vin de trop et était incapable de sonder l'atmosphère de la salle, peut-être que le mari ou le père aurait dû intervenir et attraper Nicola, la faire tourner et échanger de partenaires pour qu'elle puisse danser », a déclaré Rebecca Loos.

L'ancienne assistante, qui avait prétendu que David Beckham, 50 ans, et elle avaient eu une liaison – une allégation qu'il a niée mais pour laquelle il ne l'a pas poursuivie en justice – a déclaré qu'elle croyait les accusations de Brooklyn Beckham selon lesquelles ses parents étaient avant tout préoccupés par leur image publique.

« Brooklyn confirme essentiellement l'inauthenticité des relations, la valeur de la promotion et des avenants avant tout, et le fait que tout est centré sur la marque Beckham, et que c'est tout ce qui compte », a ajouté Rebecca Loos.