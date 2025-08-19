  1. Clients Privés
«Sur le moment, j'en ai pleuré» Atteinte d'un cancer du sein, Claudia Tagbo s'est fait insulter

Covermedia

19.8.2025 - 11:22

Claudia Tagbo a dévoilé lors du podcast BOUM BOUM sa réaction aux messages de haine qu'elle a reçus quand elle a annoncé qu'elle avait un cancer du sein. Mais l'actrice et humoriste a su faire face à cette épreuve.

Claudia Tagbo a pu mesurer la méchanceté et la bêtise humaine alors qu'elle a dû affronter un drame personnel.
Claudia Tagbo a pu mesurer la méchanceté et la bêtise humaine alors qu'elle a dû affronter un drame personnel.
Covermedia

Covermedia

19.08.2025, 11:22

19.08.2025, 11:23

L'humoriste est un soutien fidèle de l'action du Ruban rose, la campagne en faveur du dépistage du cancer du sein et du soutien aux femmes qui en sont atteintes. Et pour cause: l'actrice de Karaoké est passée elle-même par cette épreuve. Elle avait alors 30 ans et son cancer a été découvert alors qu'elle avait demandé à son médecin de faire un banal contrôle.

En décembre 2024, Claudia Tagbo s'est confiée au micro d'Aufeminin sur cette période difficile de sa vie qui a connu une issue heureuse. « J'étais entourée d'énormément d'amour, donc c'est passé crème. Cette épreuve m'a appris à porter beaucoup de choses», avait-elle conclu.

Mais une autre épreuve l'attendait: des réactions violentes et très méchantes à ce qu'elle avait raconté de son cancer ont poussé comme de la mauvaise herbe sur les réseaux. L'un disait même « Dommage qu'elle ne soit pas morte»!

Claudia Tagbo raconte sa réaction à Alexandra Roost dans son podcast Boum Boum: « Sur le moment, j'en ai pleuré. Comment on peut dire ça?» se demande-t-elle.

Toutefois, l'humoriste de 52 ans, qui a fait ses débuts au Jamel Comedy Club, prend de la distance et essaie de comprendre ce qui peut pousser un internaute à écrire ce genre d'horreur. « Puis après, je me suis dit que c'est quelqu'un derrière son écran, qui ne te connaît pas et ne sait pas ce que tu traverses... A partir du moment où on peut faire ça, c'est qu'il est temps de débrancher. Tu fais un pas de côté et tu te dis «Qu'est-ce qu'il se passe dans sa vie pour qu'il écrive ça?» Parce qu'il faut quand même l'écrire!» Et de conclure: « Il devait en avoir gros sur la patate».

L'actrice de Qu'est-ce qu'on a encore fait au Bon Dieu? préfère insister sur le bon côté des choses: vivre dans un pays où l'on peut détecter et soigner le cancer du sein. Et la marraine du Ruban rose préfère mettre l'accent sur un message de prévention destiné aux femmes de tous les âges.

Pour la méchanceté et la bêtise des haters, la médecine est inopérante...

