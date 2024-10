Colin Farrell a couru le marathon de Dublin. L'acteur y a participé dans le cadre d'une collecte de fonds pour l'association caritative Debra Ireland.

Colin Farrell a couru le marathon de Dublin dans le cadre d'une collecte de fonds pour l'association caritative Debra Ireland. IMAGO/Inpho Photography

L'acteur Irlandais, qui incarne le Pingouin dans la série dérivée de l'univers de Batman, a franchi la ligne d'arrivée en un peu plus de quatre heures avec son amie de longue date Emma Fogarty, atteinte d'une maladie génétique rare appelée épidermolyse bulleuse (EB) qui affecte la peau.

Se joignant à plus de 22'000 coureurs, le candidat aux Oscars a donné le coup d'envoi de l'événement et a rejoint Emma Fogarty dans les derniers 4 km de la course, la conduisant en roue libre jusqu'à la ligne d'arrivée. Dans une vidéo filmée sur place, on voit Colin Farrell embrasser Emma Fogarty alors qu'il s'arrête après la course. On entend l'acteur dire: «On recommence?»

Avant la course annuelle, Emma Fogarty et Colin Farrell ont dépassé leur objectif de collecte de 400'000 euros et se sont fixés un nouvel objectif de 1 million d'euros. L'action caritative de Debra Ireland a été organisée pour célébrer le 40e anniversaire d'Emma Fogarty, qui a franchi une étape que peu de personnes atteintes de son type d'EB atteignent.

Colin Farrell et Emma Fogarty. IMAGO/Inpho Photography

L'EB, connue sous le nom de « peau de papillon», est une affection cutanée incurable et douloureuse qui se manifeste par la formation de cloques. Un léger frottement, un mouvement ou un traumatisme de l'épiderme provoque sa rupture et sa déchirure. Les personnes atteintes des formes les plus graves de l'EB ont une espérance de vie allant de la petite enfance à 35 ans.

« Cette course n'était rien comparée à la douleur qu'elle est obligée d'endurer chaque jour, même si elle ne le montre pas. C'était un honneur de la voir m'attendre à 4 km de l'arrivée. Chacun d'entre eux représentant une décennie de sa vie, et de faire la dernière ligne droite ensemble, je ne l'oublierai jamais», a déclaré Colin Farrell à l'Irish Times.

