«Comme une fulgurance» - Alessandra Sublet évoque son coup de foudre

Alessandra Sublet a eu un coup de foudre en Patagonie. L'ex-animarice télé, devenue écrivaine et comédienne, s'est récemment mariée pour la troisième fois dans le plus grand secret, mais a fait quelques confidences sur son couple au magazine ELLE.

Covermedia Covermedia

Alessandra Sublet ne comptait pas vraiment se marier une troisième fois. Mais voilà, l'amour peut frapper n'importe quand et n'importe où. L'ancienne animatrice télé a ainsi raconté dans le numéro de ELLE du 22 janvier (26) comment elle a rencontré «l'homme de sa vie» à l'autre bout du monde.

Celle qui s'apprête à publier un nouveau livre, Toi que je n'attendais plus (Robert Laffont), fin janvier, a expliqué: «Je me suis remariée pour la troisième fois avec un homme que j'ai rencontré en Patagonie».

Une évidence pour la comédienne de 49 ans, qui a appelé sa meilleure amie en rentrant de ce voyage pour lui dire: «J'ai rencontré l'homme de ma vie!» Pourtant, ce n'était pas gagné selon elle.

«Quand on divorce après 40 ans, on a perdu l'insouciance de la jeunesse et on se pose davantage de questions. On est moins libre, à cause des enfants, et on est plus méfiant surtout quand comme moi, on s'est souvent fait larguer», concède la maman de Charlie, née en 2012, et d'Alphonse en 2014, qu'elle a eus avec le producteur Clément Miserez. «Après deux ans et demi de célibat, je n'aurais jamais imaginé aimer au point de me remarier une troisième fois, mais ça m'est tombé dessus comme une fulgurance.»

Un conte de fées moderne, qui se vit à l'abri des regards, dans le Sud de la France, où Alessandra Sublet a trouvé refuge.