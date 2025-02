Stéphane Plaza compte faire appel à sa condamnation du 18 février pour violences conjugales sur une ancienne compagne.

M6 a décidé de déprogrammer toutes les émissions de l'animateur de son antenne à l'annonce du jugement en première instance. IMAGO/ABACAPRESS

Alix Maillefer

L'animateur de M6 a été condamné à 12 mois de prison avec sursis par le tribunal judiciaire de Paris pour « violences habituelles » sur l'une des deux plaignantes, avec interdiction de la contacter pendant un an. L'agent immobilier a toutefois été relaxé pour la seconde plainte sur des faits présumés de violences psychologiques.

Mais pour les avocats du présentateur de Maison à vendre et Chasseurs d'appart', la bataille est loin d'être terminée. « Il va faire appel et il y a toujours la présomption d'innocence. La présomption d'innocence prédomine et doit être prise en compte », a insisté Me Hélène Plumet devant la presse, selon BFMTV.

L'avocate a été secondée par son collègue, Me Carlo Alberto Brusa : « Comment voulez-vous qu'il puisse accepter aujourd'hui cette condamnation alors que la chose qui caractérise sa vie est la gentillesse (...) et sa maladresse (...) Nous irons jusqu'à l'appel, la Cour de cassation, tout ce qu'il y a comme possibilité judiciaire ».

Si « la présomption d'innocence prédomine », M6 a décidé de déprogrammer toutes les émissions de l'animateur de son antenne à l'annonce du jugement en première instance. La chaîne n'a pas évoqué un sujet plus épineux : l'avenir de son implication dans la franchise des agences immobilières de Stéphane Plaza alors qu'elle y est actionnaire majoritaire.