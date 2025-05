Confidences poignantes : Thierry Ardisson en larmes en évoquant son père

Thierry Ardisson a senti les larmes monter au moment d'évoquer son père. L'animateur a révélé au micro de France Inter qu'un livre autobiographique du journaliste Nicolas Demorand l'avait «explosé».

Thierry Ardisson a fondu en larmes en évoquant son père au micro de la matinale 7/10 de Léa Salamé, Nicolas Demorand et Sonia Devillers sur France Inter le 1er mai (25).

L'animateur de Salut les Terriens, venu évoquer la parution prochaine de ses mémoires, L'homme en noir, aux éditions Plon, a été bouleversé au moment d'évoquer son enfance et son rapport avec ses parents à une époque où il se sentait en décalage avec sa famille.

«Je ne comprenais pas pourquoi j'étais né là», a-t-il confié, confirmant avoir eu «honte» de son foyer modeste pendant un temps. «Je croyais qu'il y avait eu une erreur à la maternité. Je ne comprenais pas ce que je foutais dans cette famille. Pourquoi on n'avait pas une DS 19 mais une (Renault) Dauphine, pourquoi on habitait dans un immeuble et on n'avait pas une propriété au bout d'une allée d'arbres (...) je me sentais tout à fait étranger à ça».

Mais la honte s'est retournée contre lui lorsqu'il a mûri et a mesuré l'influence de son éducation sur sa vie d'adulte et sa carrière. Un sentiment qui le bouleverse encore, en particulier au souvenir de son père.

« Mon père m'a... beaucoup apporté», a soufflé Thierry Ardisson après une grande inspiration au moment de sentir larmes lui monter aux yeux. «C'est lui qui m'a fait écouter Europe 1, qui m'a fait lire Paris Match, qui m'a amené voir des films».

Son émotion a été redoublée par les effets du dernier livre autobiographique de Nicolas Demorand, Intérieur Nuit (Les Arènes), que l'animateur a lu avant l'interview. Dans cet ouvrage, le journaliste de 53 ans évoque sa bipolarité diagnostiquée après de nombreuses années de souffrance.

« C'est à cause de Demorand. J'ai lu son livre, je suis rentré dans ce studio et quand j'ai vu Nicolas... Son livre m'a explosé», a-t-il avoué en étouffant un sanglot.