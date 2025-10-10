  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Sports d'hiver

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Sports d'hiver
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

«Période difficile et traumatisante» Conflit avec Brad Pitt : les nouvelles révélations d’Angelina Jolie

Covermedia

10.10.2025 - 11:08

Angelina Jolie a déposé de nouveaux documents judiciaires décrivant sa vie depuis sa séparation de Brad Pitt. La lauréate des Oscars assure qu'elle et ses enfants ne sont plus allés à Miraval, dans le sud de la France, depuis les faits de violence dont elle accuse son ex.

Angelina Jolie a déposé de nouveaux documents judiciaires décrivant sa vie depuis sa séparation de Brad Pitt.
Angelina Jolie a déposé de nouveaux documents judiciaires décrivant sa vie depuis sa séparation de Brad Pitt.
Covermedia

Covermedia

10.10.2025, 11:08

10.10.2025, 12:11

Angelina Jolie a révélé qu'elle n'avait «jamais remis les pieds » dans sa maison française après avoir quitté Brad Pitt qu'elle accuse de violences domestiques.

La lauréate des Oscars a déposé de nouveaux documents judiciaires décrivant sa vie depuis sa séparation de l'acteur, déclarant qu'elle et leurs six enfants n'étaient pas retournés une seule fois dans leur domaine viticole français, le Château Miraval, depuis le divorce.

Alcooliques Anonymes. AA, divorce et reconstruction: Brad Pitt brise les tabous

Alcooliques AnonymesAA, divorce et reconstruction: Brad Pitt brise les tabous

«A ce jour, les enfants et moi-même n'avons jamais remis les pieds dans la propriété, compte tenu de son lien avec les événements douloureux qui ont conduit au divorce», a écrit Angelina Jolie dans une déclaration fournie à la Cour supérieure du comté de Los Angeles lundi et que publie People. «Après la séparation, j'ai immédiatement commencé à chercher une nouvelle maison pour moi et nos enfants, louant d'abord une maison tout en cherchant une solution plus stable. »

Le couple s'est séparé en 2016, Angelina Jolie ayant demandé le divorce après avoir accusé Brad Pitt de l'avoir agressée physiquement, ainsi que certains de leurs enfants, à bord d'un jet privé reliant la France à l'Amérique. L'actrice de 50 ans a obtenu la garde de leurs enfants, Maddox, 24 ans, Pax, 21 ans, Zahara, 20 ans, Shiloh, 19 ans, et les jumeaux Vivienne et Knox, 17 ans, après la séparation.

«La rupture si soudaine avec ma maison et mes souvenirs a été difficile », a également déclaré Angelina Jolie, qui explique avoir laissé leurs propriétés à Brad Pitt sans demander compensation dans l'espoir de l'apaiser « après une période difficile et traumatisante».

Carnet noir. L’acteur Brad Pitt frappé par le deuil

Carnet noirL’acteur Brad Pitt frappé par le deuil

Les plus lus

Ce milliardaire qui s'empare du pouvoir dans l'ombre de Trump
Le prix Nobel de la paix décerné à Maria Corina Machado
Propos chocs : Donald Trump persiste et signe
«Personne n'est parfait en tant qu'être humain, mais Mikaela...»
Des milliers de litres de diesel déversés dans le lac de Brienz!
Rolex réorganise son réseau : les horlogers indépendants mis à l’écart