Angelina Jolie a déposé de nouveaux documents judiciaires décrivant sa vie depuis sa séparation de Brad Pitt. La lauréate des Oscars assure qu'elle et ses enfants ne sont plus allés à Miraval, dans le sud de la France, depuis les faits de violence dont elle accuse son ex.

Angelina Jolie a déposé de nouveaux documents judiciaires décrivant sa vie depuis sa séparation de Brad Pitt. Covermedia

Angelina Jolie a révélé qu'elle n'avait «jamais remis les pieds » dans sa maison française après avoir quitté Brad Pitt qu'elle accuse de violences domestiques.

La lauréate des Oscars a déposé de nouveaux documents judiciaires décrivant sa vie depuis sa séparation de l'acteur, déclarant qu'elle et leurs six enfants n'étaient pas retournés une seule fois dans leur domaine viticole français, le Château Miraval, depuis le divorce.

«A ce jour, les enfants et moi-même n'avons jamais remis les pieds dans la propriété, compte tenu de son lien avec les événements douloureux qui ont conduit au divorce», a écrit Angelina Jolie dans une déclaration fournie à la Cour supérieure du comté de Los Angeles lundi et que publie People. «Après la séparation, j'ai immédiatement commencé à chercher une nouvelle maison pour moi et nos enfants, louant d'abord une maison tout en cherchant une solution plus stable. »

Le couple s'est séparé en 2016, Angelina Jolie ayant demandé le divorce après avoir accusé Brad Pitt de l'avoir agressée physiquement, ainsi que certains de leurs enfants, à bord d'un jet privé reliant la France à l'Amérique. L'actrice de 50 ans a obtenu la garde de leurs enfants, Maddox, 24 ans, Pax, 21 ans, Zahara, 20 ans, Shiloh, 19 ans, et les jumeaux Vivienne et Knox, 17 ans, après la séparation.

«La rupture si soudaine avec ma maison et mes souvenirs a été difficile », a également déclaré Angelina Jolie, qui explique avoir laissé leurs propriétés à Brad Pitt sans demander compensation dans l'espoir de l'apaiser « après une période difficile et traumatisante».