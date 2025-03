Lio est en plein drame: son fils Diego, âgé de 21 ans, a été retrouvé mort après un signalement de disparition inquiétante. Les messages de soutien à la chanteuse ont afflué, mais des internautes s'en sont pris à celui de Julie Pietri.

05.03.2025

Alors que la chanteuse du tube «Les brunes ne comptent pas pour des prunes» est anéantie par la mort de son plus jeune fils, Diego, qui se serait immolé, Julie Pietri lui a envoyé sur Instagram un message de soutien sincère.

D'autres personnalités l'ont fait également, notamment Jeanne Mas, Isabelle Mergault, ou encore Isabelle Alonso. Chacune a exprimé sa compassion, sa sidération et son affection pour Lio qui, comme l'écrit Isabelle Mergault, vit «l'horreur absolue».

Lio et Julie Pietri sont amies. Covermedia

Le message de Julie Pietri est de la même veine, tout en délicatesse: «Toutes mes pensées vont vers toi, ma très chère Lio, et vers ta famille. Aucune mère ne devrait vivre ce que tu as à vivre en ce moment, sache que je suis là pour toi». Et Lio, ou quelqu'un de son entourage, a «liké» ce sobre témoignage d'amitié via son compte Instagram officiel.

Or des internautes ont vu dans ces mots une volonté de se mettre en avant, un exhibitionnisme déplacé dans cette tragique situation. « Pourquoi afficher sur un réseau!» écrit l'un pendant que l'autre accuse: « C'est ici, que vous venez lui témoigner votre soutien??» « Est-ce que tout doit passer par les réseaux sociaux?» demande encore un internaute, lui-même sur un réseau social.

«Je me suis permis...»

Julie Pietri a répondu: «Je me suis permis de communiquer mon soutien à la famille de mon amie LIO et à Lio uniquement parce que ses filles Nubia et les jumelles ont communiqué sur leurs réseaux», a-t-elle écrit.

Nubia, la sœur aînée de Diego avait effectivement alerté sur Facebook de la fugue de son frère. Elle avait publié dimanche le signalement du jeune homme de 21 ans en précisant: « Mon frère a disparu depuis 6h, sans téléphone. Il est très mal psychologiquement. Il a disparu vers 13h dans le 6e, mais il peut être n'importe où. Il fait 1,84m. Il porte une doudoune noire matelassée, un jean et sans doute des lunettes de soleil rondes et marron».

Ses sœurs Esmeralda (30 ans), les jumelles Garance et Léa (26 ans) avaient elles aussi tenté de mobiliser les réseaux sociaux pour retrouver le jeune homme.

Après la découverte, par la brigade de répression de la délinquance contre la personne, du corps calciné de Diego, qui se serait immolé par le feu, selon Paris Match, près de l'aéroport de Roissy après avoir acheté un bidon d'essence à une station-service, Nubia avait posté un message de remerciements. Elle avait aussi annoncé la fin des recherches. « Amis proches et amis inconnus, merci pour tous les partages et pour le soutien inconditionnel», a-t-elle écrit.

« Mon frère est mort. Ne m'envoyez pas de messages svp. Merci pour vos partages», a, quant à elle, écrit Esméralda, demandant également qu'on respecte son besoin de silence.

Sur le compte Instagram de Lio, une Story a été postée qui montre l'œuvre La Madone au cœur blessé, réalisée par Pierre et Gilles en 1991, alors que la chanteuse interprète la chanson Tristeza. Tristesse infinie.