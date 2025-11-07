  1. Clients Privés
«Insuppportables» Cyril Hanouna excédé par Adriana Karembeu et Marc Lavoine

Covermedia

7.11.2025 - 14:13

Cyril Hanouna est catégorique : Adriana Karembeu et Marc Lavoine sont «insupportables». L'animateur en a expliqué la raison dans son émission sur W9, Tout beau, tout n9uf.

Marc Lavoine et Adriana Karembeu ont confirmé leur relation en septembre 2024.
Marc Lavoine et Adriana Karembeu ont confirmé leur relation en septembre 2024.
Imago

Covermedia

07.11.2025, 14:13

07.11.2025, 14:20

Cyril Hanouna trouve Adriana Karembeu et Marc Lavoine «insupportables»! L'ancienne mannequin et le chanteur ont confirmé leur relation en septembre 2024 et, depuis, ils affichent leur amour sur les tapis rouges et leurs réseaux sociaux.

Et c'est bien cette démonstration publique d'affection qui énerve Cyril Hanouna! «Ça y est, on a compris qu'ils sont ensemble», a-t-il lâché sur le plateau de son émission Tout beau, tout n9uf.

«Ne pas la voir venir». Marc Lavoine se confie sur son rapport à la mort

«Ne pas la voir venir»Marc Lavoine se confie sur son rapport à la mort

Attention, cependant, l'animateur-producteur apporte une nuance de taille. «Je les kiffe en plus les deux, c'est vrai. Mais parfois, il y a des couples, tu les aimes bien séparément et quand ils sont ensemble, ils sont insupportables. Toute la journée en train de s'embrasser, c'est bon on a compris!» a-t-il ajouté.

Même si leur attitude énerve passablement Cyril Hanouna, il reconnaît avec tendresse qu'ils prouvent que leur amour «dure». De quoi faire taire les mauvaises langues qui ne misaient pas cher, à l'époque, sur le couple formé par Adriana Karembeu et Marc Lavoine et auquel personne ne s'attendait!

«Quand je l'ai, je le garde». Adriana Karembeu chérit sa relation avec Marc Lavoine

«Quand je l'ai, je le garde»Adriana Karembeu chérit sa relation avec Marc Lavoine

