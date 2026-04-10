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Actu people Cyril Hanouna explique son absence des obsèques de Loana

Covermedia

10.4.2026 - 15:06

Les obsèques de Loana se sont tenues ce vendredi à Nice. Cyril Hanouna avait d'ores et déjà annoncé sur le plateau de Tout Beau Tout N9uf qu'il ne pourrait pas s'y rendre.

Cyril Hanouna n’a pas assisté à l’enterrement de Loana.
Cyril Hanouna n’a pas assisté à l’enterrement de Loana.

Covermedia

10.04.2026, 15:06

Cyril Hanouna a beau avoir suivi de près le décès soudain de Loana dans Tout Beau Tout N9uf, rapportant notamment les différentes fois où il aurait tendu la main à l'ex-lofteuse en détresse, il n'a pas fait le déplacement à ses obsèques, le 10 avril à Nice.

Mercredi 8 avril, l'animateur a expliqué en plateau qu'il ne pourra «malheureusement» pas y aller en raison de son emploi du temps chargé.

« C'est vendredi à 11 heures, j'ai la radio sur Fun Radio, plus l'émission le soir. Ça va être compliqué pour moi», justifie-t-il auprès des chroniqueurs de Tout beau, tout n9uf. Toutefois, il projette d'«appeler sa maman ». «J'ai pu avoir son numéro. Je pense fort à sa maman et j'espère que tout va bien se passer», assure-t-il.

Loana a été retrouvée morte à son domicile le 25 mars dernier et une « enquête en recherche des causes de la mort» a été ouverte. Le parquet de Nice a rejeté toute intervention d'un tiers dans le décès de la star de la télé-réalité.

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