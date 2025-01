Nicole Richie et Paris Hilton n'imaginent pas que l'on puisse tourner à nouveau leur émission de téléréalité The Simple Life. Les deux stars n'ont pas eu accès à leur téléphone portable pendant le tournage de l'émission... ce que n'accepterait, selon elles, aucune personne de 20 ans, ont-elles indiqué au Los Angeles Times.

Bien que le duo emblématique n'ait pas l'intention de lancer un reboot de The Simple Life, il s'est récemment réuni à l'occasion du 20e anniversaire de l'émission (archives).

Covermedia Covermedia

Nicole Richie et Paris Hilton ne croient pas que leur émission de téléréalité des années 2000, The Simple Life, pourrait exister aujourd'hui.

En 2003, le duo a lancé sa série de télé-réalité The Simple Life, dans laquelle les deux it-girls emménagent chez une famille de la classe moyenne et tentent de s'adapter à leur nouvel environnement, sans argent.

Dans une interview accordée au Los Angeles Times, Nicole Richie a expliqué que l'absence de technologie, impensable aujourd'hui, constituait un aspect important de la série.

« De la première à la troisième saison, nous n'avions pas de téléphone», se souvient la créatrice de mode de 43 ans. « Nous n'avions aucune idée de l'endroit où nous allions. Nous avons complètement quitté nos vies pendant un mois d'affilée.»

La star a fait remarquer qu'elle ne pense pas que les jeunes de 20 ans d'aujourd'hui seraient prêts à abandonner leur téléphone pendant un mois, ajoutant: « Nous étions vraiment coupées du monde.»

Paris Hilton a réfléchi également au succès de l'émission de télé-réalité. « C'est incroyable d'être les pionnières qui ont vraiment inspiré tant d'autres à essayer de faire des émissions similaires», s'est enthousiasmée la chanteuse de 43 ans. « Je suis vraiment fière de ce que Nicole et moi avons fait, d'être des pionnières dans ce domaine.»

Bien que le duo emblématique n'ait pas l'intention de lancer un reboot de The Simple Life, il s'est récemment réuni à l'occasion du 20e anniversaire de l'émission. Paris & Nicole: The Encore, une émission spéciale en trois parties, a suivi les personnalités de la télévision alors qu'elles tentaient d'écrire, de produire et de jouer dans leur propre opéra, inspiré d'une chanson qu'elles avaient créée dans leur jeunesse, Sanasa.