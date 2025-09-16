  1. Clients Privés
Légende hollywoodienne, Robert Redford est mort

ATS

16.9.2025 - 14:27

Robert Redford, icône du cinéma américain des six dernières décennies, est mort mardi dans l'Utah, ont annoncé le New York Times et d'autres médias américains. Il avait 89 ans.

Robert Redford s'est éteint à 89 ans

Robert Redford s'est éteint à 89 ans

Robert Redford, icône du cinéma américain des six dernières décennies, est mort mardi dans l'Utah, ont annoncé le New York Times et d'autres médias américains. Il avait 89 ans.

16.09.2025

Keystone-SDA

16.09.2025, 14:27

16.09.2025, 17:07

L'acteur a joué dans des grands classiques comme «Butch Cassidy et le Kid» (1969), «L'Arnaque» (1973) ou «Les Hommes du président» (1976). Avec son insolente beauté, il incarnait une certaine face solaire de l'Amérique: écologiste, engagé, indépendant et prospère.

Il est décédé dans son sommeil tôt mardi matin «dans les montagnes près de Provo», a annoncé l'agente Cindi Berger au New York Times. Elle n'a pas précisé de cause précise du décès.

Mort de Robert Redford. Trump: «Durant une période, il était le plus sexy»

Mort de Robert RedfordTrump: «Durant une période, il était le plus sexy»

Démocrate convaincu, défenseur des tribus amérindiennes et des paysages américains, fondateur du festival du film de Sundance devenu la référence internationale du film indépendant, le cowboy aux longues mèches dorées a cherché toute sa vie à tracer sa voie, gardant dès qu'il pouvait se le permettre, ses distances avec Hollywood.

Robert Redford, légende du cinéma américain, est mort - Gallery
Robert Redford, légende du cinéma américain, est mort - Gallery. Avec son insolente beauté, Robert Redford incarnait une certaine face solaire de l'Amérique: écologiste, engagé, indépendant et prospère (archives).

Avec son insolente beauté, Robert Redford incarnait une certaine face solaire de l'Amérique: écologiste, engagé, indépendant et prospère (archives).

Photo: ATS

Robert Redford, légende du cinéma américain, est mort - Gallery. Robert Redford avait fondé le festival du film de Sundance, devenu le rendez-vous mondial du documentaire engagé et du film indépendant (archives).

Robert Redford avait fondé le festival du film de Sundance, devenu le rendez-vous mondial du documentaire engagé et du film indépendant (archives).

Photo: ATS

Robert Redford, légende du cinéma américain, est mort - Gallery
Robert Redford, légende du cinéma américain, est mort - Gallery. Avec son insolente beauté, Robert Redford incarnait une certaine face solaire de l'Amérique: écologiste, engagé, indépendant et prospère (archives).

Avec son insolente beauté, Robert Redford incarnait une certaine face solaire de l'Amérique: écologiste, engagé, indépendant et prospère (archives).

Photo: ATS

Robert Redford, légende du cinéma américain, est mort - Gallery. Robert Redford avait fondé le festival du film de Sundance, devenu le rendez-vous mondial du documentaire engagé et du film indépendant (archives).

Robert Redford avait fondé le festival du film de Sundance, devenu le rendez-vous mondial du documentaire engagé et du film indépendant (archives).

Photo: ATS

Sept films avec Sydney Pollack

Les grands studios lui ont offert quelque 70 rôles, pour la plupart des personnages positifs, engagés («Les trois jours du Condor»), romanesques («Gatsby le Magnifique») et inspirant toujours la sympathie même lorsqu'il jouait les escrocs comme dans «Butch Cassidy et le Kid», «L'Arnaque» ou son dernier «The Old Man and the Gun» (2018). Il a notamment tourné dans sept films de Sydney Pollack.

Icône du cinéma. Robert Redford, l'idéal américain

Icône du cinémaRobert Redford, l'idéal américain

Il a reçu un Oscar en 2002 pour l'ensemble de sa carrière. Mais il n'a jamais été récompensé, comme acteur, pour un film en particulier bien que plusieurs de ses prestations aient été saluées dans des films emblématiques comme «Jeremiah Johnson» (Palme d'Or en 1972), «Les hommes du président» (4 Oscars en 1977) ou encore «Out of Africa» (7 Oscars en 1986) qui l'ont intronisé comme l'archétype de l'amant idéal.

Les plus retentissantes gaffes de Trump devant la famille royale
WhatsApp : une simple image suffisait à espionner les utilisateurs
«Je me suis dit : ‘put***, qu’est-ce que je fais maintenant ?»
Légende hollywoodienne, Robert Redford est mort
Du cercueil aux réseaux sociaux : le deuil ultramédiatisé d’Erika Kirk
Agressée dans un train: la police, «trop affairée», ne se déplace pas

Liste d'invités. Karine Le Marchand bientôt nommée Chevalier des arts et des lettres

Liste d'invitésKarine Le Marchand bientôt nommée Chevalier des arts et des lettres

Atteinte d'une sinusite aiguë. La reine Camilla n'assistera pas aux funérailles de la duchesse de Kent

Atteinte d'une sinusite aiguëLa reine Camilla n'assistera pas aux funérailles de la duchesse de Kent

Après son accident de voiture. Dany Boon et Jean-Paul Rouve donnent des nouvelles d'Isabelle Nanty

Après son accident de voitureDany Boon et Jean-Paul Rouve donnent des nouvelles d'Isabelle Nanty