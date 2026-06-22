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Carnet noir Décès de la chanteuse Guesch Patti, interprète du tube «Etienne»

ATS

22.6.2026 - 16:46

La chanteuse et danseuse Guesch Patti, interpréte du sulfureux tube «Etienne» à la fin des années 80, est décédée à l'âge de 80 ans d'une longue maladie, a annoncé lundi son représentant.

La chanteuse et danseuse Guesch Patti est décédée à l'âge de 80 ans d'une longue maladie, a annoncé lundi son représentant (archives).
La chanteuse et danseuse Guesch Patti est décédée à l'âge de 80 ans d'une longue maladie, a annoncé lundi son représentant (archives).
AFP

Keystone-SDA

22.06.2026, 16:46

«Mademoiselle Guesch Patti danseuse, chanteuse, comédienne, nous a quittés dans la nuit du 21 au 22 juin 2026 à Paris, des suites d'une longue maladie. Elle laisse derrière elle, à tous les publics qui ont pu la voir sur un plateau, la mémoire d'une femme pleine de vie dans son expression artistique», écrit Sébastien d'Assigny dans un communiqué transmis à l'AFP.

Ancienne rat de l'Opéra, Guesch Patti, Patricia Porrasse de son vrai nom, avait accédé à une fulgurante notoriété en France et à l'étranger en 1987, avec sa chanson «Etienne» aux paroles très suggestives.

«Étienne, Étienne, Étienne Oh, tiens-le bien/ Baiser salé, sali, tombé le long du lit / De l'inédit, il aime à la folie / Au ralenti, je soulève les interdits», chantait l'artiste dans un clip en noir et blanc où elle apparaissait en corsage et bas résille.

Ce succès avait éclipsé le reste de l'oeuvre de cette artiste qui se définissait comme un «caméléon» et aimait «travailler tranquillement avec tous les arts».

En 2001, alors qu'elle était à l'affiche à Paris d'un spectacle de danse contemporaine, sa véritable passion, elle avait confié à l'AFP combien le succès d'"Etienne» avait phagocyté sa carrière même s'il lui avait permis de décrocher une Victoire de la musique.

«Je n'ai pas envie de vivre à nouveau ce que j'ai connu avec «Etienne». Je veux me préserver d'une nouvelle surenchère médiatique. J'ai fini de jouer», déclarait-elle alors.

En 2002, sur le plateau de France 3, elle avait également raconté le poids de la renommée que lui avait apportée «Etienne». «Je crois qu'il y a une espèce de pression qui m'est tombée dessus, qui ne convenait pas du tout à mon caractère», disait-elle, heurtée que l'industrie musicale ait pu alors la considérer «comme un produit».

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