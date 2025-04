Daisy Edgar-Jones veut cesser de se préoccuper de l'accueil réservé à ses films et à ses spectacles. Mais comme elle l'a confié à Elle, l'actrice britannique reste trop obsédée par les critiques.

Daisy Edgar-Jones ne peut s'empêcher de lire les critiques du public à son sujet.

L'actrice de Normal People a avoué à Elle qu'elle a souffert du syndrome de l'imposteur tout au long de sa (jeune) carrière et qu'elle a peur de « ne pas être assez bonne» dans son travail.

La jeune femme ne peut donc pas s'empêcher de lire « tout le temps» des critiques sur ses performances. Cependant, la directrice de théâtre Rebecca Frecknall l'a récemment encouragée à cesser de lire ce que certains critiques et internautes pensaient d'elle.

« Cela m'a permis d'apprendre beaucoup de choses», a-t-elle expliqué. « Bien sûr, je veux faire des choses qui me touchent et qui sont acclamées par la critique, mais je veux aussi être courageuse et aborder mon travail sans crainte. On ne peut pas le faire si l'on s'inquiète trop de savoir si quelque chose est bon ou mauvais. On ne peut se connecter que si l'on trouve quelque chose de vrai, et si cela nous parle, alors il faut se donner à fond. Je veux arrêter de me préoccuper d'autre chose que de ce qui se trouve devant moi».

L'actrice de 26 ans a fini par accepter qu'elle ne peut pas plaire à tout le monde et qu'elle ne pourra pas reproduire le succès de Normal People avec chaque projet.

Elle a toutefois fait remarquer que les critiques ne sont pas représentatives de tous les cinéphiles. « Là où chantent les écrevisses n'a pas reçu d'excellentes critiques, mais c'est le film que la plupart des gens viennent me dire qu'ils l'ont aimé», a constaté Daisy Edgar-Jones à propos de son film de 2022. « Pour certains, c'est leur film préféré. C'est incroyable, non? J'ai passé un excellent moment et je pense que c'est un grand film. L'art est tellement subjectif et on ne peut pas contrôler la réaction des gens.»

Daisy Edgar-Jones sera prochainement à l'affiche du film Les Indomptés, qui sortira en France le 30 avril.