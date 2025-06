Dakota Johnson a expliqué pourquoi il arrivait à Pedro Pascal de porter ses vêtements. L'actrice américaine a expliqué au Tonight Show Starring Jimmy Fallon que le comédien était « toujours mal habillé».

Pedro Pascal emprunte souvent les vêtements de Dakota Johnson. Covermedia

L'actrice de 35 ans sera bientôt à l'affiche du film Materialists aux côtés de son collègue de 50 ans. Le duo a aimé passer du temps ensemble et a été aperçu dans des restaurants et à des événements musicaux.

Lors de son passage sur le plateau du Tonight Show Starring Jimmy Fallon le 4 juin (25), la star de Madame Web a réagi à une photo d'elle avec l'acteur de The Last Of Us pendant un concert de Stevie Nicks. Elle a tout de suite noté « c'est mon pull» que porte Pedro Pascal. « Il fait ça souvent. Il prend mes vêtements. Il est toujours mal habillé. Je veux dire qu'il porte un T-shirt et qu'il fait froid dehors. Pas comme s'il avait oublié son pantalon», a-t-elle souligné.

Dans Materialists, les deux acteurs jouent aux côtés de Chris Evans. Il s'agit du deuxième film de la réalisatrice de Past Lives, Celine Song, qui a été nommée aux Oscars pour son premier film en 2023. Dans cette nouvelle comédie romantique, Dakota Johnson joue une entremetteuse professionnelle nommée Lucy qui est déchirée entre le personnage de Pedro Pascal, Harry, et son ex-petit ami John, incarné par Chris Evans. La sortie du film est prévue pour cet été.

La star de Cinquante Nuances de Grey serait désormais célibataire après s'être séparée de son fiancé de longue date, Chris Martin, leader de Coldplay, selon des informations du magazine People. Dakota Johnson et le chanteur britannique, qui se fréquentaient depuis 2017, ont connu quelques ruptures au cours de leur relation.